陸官方估：2017GDP破12兆美元

2018-01-18 14:07 中央社 台北18日電



中國國家統計局今天下午將公布2017年國內生產毛額（GDP）等重要經濟數據。中國官方先前預估，2017年中國GDP有望超過人民幣80兆元（約12.5兆美元），全年經濟成長率6.9%左右。

中新網客戶端今天報導，中國國家統計局數據顯示，2017年前3季中國經濟成長率（GDP年增率）6.9%，比上年同期加快0.2個百分點。前3季年增率分別為6.9%、6.9%、6.8%，連續9季在6.7至6.9%區間，保持中高速成長。

中國國務院總理李克強10日在柬埔寨出席瀾滄江—湄公河合作第2次領導人會議時表示，過去一年，中國經濟延續了穩中向好的發展態勢，整體形勢好於預期，全年GDP預計成長6.9%左右。

在經濟總量上，中國國家發展和改革委員會主任何立峰曾在2017年10月表示，2017年底GDP將超過80兆元。

中國GDP從2012年的54兆元成長到2016年的74兆元。2017年前3季中國GDP為59.33兆元。

中國社會科學院2018年「經濟藍皮書」預估，2018年中國GDP年增6.7%。

中共中央經濟工作會議指出，2018年要圍繞推動高質量發展，做好深化供給側結構性改革、激發各類市場主體活力、實施鄉村振興戰略、實施區域協調發展戰略、推動形成全面開放新格局、提高保障和改善民生水準等8項重點工作。