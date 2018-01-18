郭樹清宣戰龐大金融集團

2018-01-18 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



大陸銀監會主席郭樹清透過人民日報專訪，公開向「龐大的金融集團」宣戰，他批評，有些股東把銀行當成提款機，更有少數不法分子通過複雜架構，虛假出資，循環注資，違規構建龐大的金融集團，已成為深化金融改革和維護銀行體系安全的嚴重障礙，必須嚴肅處理。

人民日報昨天刊出郭樹清的專訪內容，郭樹清在受訪中指出，當前，大陸金融體系的風險總體可控，但仍處於風險易發多發期。諸如，銀行不良資產反彈壓力較大，相當多的金融機構內控機制不健全，影子銀行存量依然較高，違法違規金融行為時有發生，「灰犀牛」、「黑天鵝」等隱患，威脅著金融穩定，一旦發生大的系統性金融動盪，就會嚴重影響經濟社會發展。因此，把防範和化解金融風險放在首位。

郭樹清認為，大陸銀行業的股東管理和公司治理沒有同步跟上，既存在股東不作為、不到位，從而導致「內部人」控制問題；也發生少數股東亂越位、胡作為，隨意干預銀行正常經營。

他批評說，有的股東甚至把銀行當作自己的提款機，肆意進行不正當關聯交易和利益輸送。少數不法分子通過複雜架構，虛假出資，循環注資，違規構建龐大的金融集團，已經成為深化金融改革和維護銀行體系安全的嚴重障礙。

郭樹清表示，深化銀行業改革的重點是完善公司治理結構。首先要加強股權管理和董事會建設。要釐清股權關係，開展股東履約和依法履職情況評估，加強對股東的穿透監管，整治隱形股東和股權代持現象。強化董事履職評價、考核和問責，提升獨立董事的獨立性和專業能力。