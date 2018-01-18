金融降準 證照分離擴大試點

2018-01-18 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸國務院宣布，為進一步降低市場准入門檻和制度性交易成本，決定擴大「證照分離」改革試點，形成可複製經驗，改善營商環境；同時，也確定進一步支持返鄉下鄉創業措施，將推出鄉村振興戰略系列政策。

大陸國務院總理李克強昨日主持國務院常務會議，繼實施「先照後證」、「多證合一」、到推進「證照分離」，將進一步擴大改革試點，推進「照後減證」，以降低市場准入門檻和制度性交易成本，釋放更大的創業創新活力。

會議決定，在前期已對116項審批事項開展「證照分離」改革試點並向全國各自貿試驗區推廣的基礎上，由上海市進一步在浦東新區對商事制度、醫療、投資、建設工程、交通運輸、商務、農業、品質技術監督、文化、旅遊等10個領域47項審批事項進行改革試點，推進「照後減證」。

同時，國務院常務會議確確定進一步支持返鄉下鄉創業措施，鄉村振興戰略系列新措施出台，一是加大政策支持。將首次創業、正常經營一年以上的返鄉創業農民工，納入一次性創業補貼支持範圍。

二是強化融資服務。將「政府+銀行+保險」融資模式推廣到返鄉下鄉創業企業。允許利用宅基地建設生產用房創辦小型加工項目。

三是加強培訓服務。推廣政務服務網上辦理。

四是實施引才回鄉工程，激勵專家學者、技能人才等回鄉服務，病鼓勵工商資本參與扶持返鄉下鄉創業。

五是建立創業風險防範機制，鼓勵開發相關保險產品。