陸普惠金融降準 放錢3.7兆

2018-01-18 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國人民銀行昨（17）日宣布，普惠金融定向降準將於1月25日全面實施，符合資格的銀行將降準0.5個百分點（2碼）至1.5個百分點。分析認為，定向降準將有助於小微企業取得融資。

一財網報導，東北證券估計此次定向降準約釋放人民幣8,000億元（約新台幣3.7兆元）資金。

中新社報導，人行早在去年9月底就預告要在今年定向降準，人行當時公布「中國人民銀行關於對普惠金融實施定向降準的通知」。人行昨日強調，目前有關金融統計工作正在加緊進行，預計普惠金融定向降準可於1月25日全面實施。

該通知指出，根據大陸國務院規劃，為支持金融機構發展普惠金融業務，聚焦單戶授信人民幣500萬元以下的小微企業貸款、個體工商戶和小微企業主經營性貸款，以及農戶生產經營、創業擔保、建檔立卡貧困人口、助學等貸款。

中國人民銀行決定統一對上述貸款增量或餘額，占全部貸款增量或餘額達到一定比例的商業銀行，實施定向降準政策。

凡前一年上述貸款餘額或增量占比，達到1.5％的商業銀行，存款準備率可在中國人民銀行公布的基準數據基礎上，下調0.5個百分點；前一年上述貸款餘額或增量占比，達到10％的商業銀行，存款準備金率可按累進原則，再下調1個百分點（合計1.5個百分點）。

對於市場最為關注本次普惠金融定向降準對貨幣政策和流動性的影響，一些市場研究者在政策公布時認為「接近全面降準、相當於普降0.5個百分點」，但是隨後人行旗下的金融時報撰文稱，此次定向降準只是政策微調，不是變相全面降準。

經濟觀察網報導，多位分析師認為，定向降準更多的是支援小微企業融資問題。華創債券表示，即使定向降準，對債市也很難形成實質性利多，定向降準的目的在於支持實體經濟信貸，信貸的上升本身就會對債券配置需求形成擠壓。

興業證券分析，此次定向降準支援小微企業意味更重，放鬆用意有限，更多是配合政府發展普惠金融。