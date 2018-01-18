3,446億美元 大陸商旅支出去年估增8.4%

2018-01-18 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



分享 facebook 全球商務旅行協會（GBTA）統計，大陸商務旅行支出2016年以3,180億美元超越美國，成為全球商旅總消費最高的國家。2017年預計將再成長8.4%，達到3,446億美元。

由攜程商旅發布的《2017年中國商旅市場分析報告》顯示，大陸商務人士國內出差最熱門的目的地，上海和北京毫不意外取得壓倒性地位，深圳、廣州緊隨其後名列第三、四名，成都則排名第五。

至於國際熱門出差城市中，排名前15名一半以上都在亞洲，東京、首爾、新加坡是大陸商務人士出差最頻繁的城市，巴黎和法蘭克福緊隨其後。美國舊金山、洛杉磯、紐約等三大城市，則分別位居第11、14和15名。

大量商務旅行需求也為大陸商旅管控市場（Managed Travel Market）創造龐大商機，2016年大陸商旅管控市場規模達1,465億美元，2017年預計可達1,587億美元，今年將再成長至1,740億美元左右。

攜程商旅的調查顯示，機票在大陸商旅產品中的霸主地位正在發生改變。2013年到2016年，機票在商旅管控市場的占比整體下降4.2%，酒店占比在這四年間則成長了3.2%。

相較於機票產品的嚴管控，酒店因供應商分散，區域化特徵強，一直處於「弱管控」狀態，尤其是企業海外酒店的管控比率大幅落後於大陸境內酒店，90%的企業海外酒店尚未納入管控。

此外，隨著「網約車」的發展，用車正在成為新產品納入商旅管理範圍。報告稱，中國企業商務旅行用車費用龐大，企業用車市場儘管發展時間不長，但成長速度可觀，完備的用車解決方案將有助於企業完善商旅管控，並降低商旅成本。