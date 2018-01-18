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陸股解碼／大型券商股 升勢可期

2018-01-18 00:50經濟日報 陳舜津

上證綜合指數昨日小幅上揚0.24%，盤中指數最高來到3,465.20點，創二年新高，終場收在3444.67點，滬深兩市成交量溫和放大到人民幣6,100億元，券商、保險、銀行、多元金融四大金融類股強勢領漲。

從盤面上看，金融、晶片、次新股等族群漲幅居前，反觀區塊鏈、房地產等類股修正較大；滬指在金融股帶領下，早盤爆發力足，午後藍籌股修正，指數也小幅調整。

從近期的走勢來看，金融類股已成為市場風向，在大陸官方監管趨嚴的政策環境下，券商回歸服務實體經濟；同時，在大陸金融業全面開放的過渡期中，實力堅強的大券商具備先行先試和控制新業務風險的先天優勢，後市值得期待。

目前A股有兩大訊號，讓不少法人看好其處於牛市醞釀期，首先，大陸證券市場上周新增投資者26.64萬戶，較前期增加近50%，除了新增投資者數量大增，最新發布的《中國證券市場投資者信心調查分析報告》也顯示，去年12月A股投資人信心指數為55.6，終結先前回落調整走勢。

根據歷史經驗，農曆春節前，大陸居民大量提領現鈔，這是大陸銀行體系流動性面臨的最大考驗；但人行先前已發布「臨時準備金動用安排」，再加上「定向降準」釋放3000億元左右資金，春節前流動性風險將得到有效控制。目前資金持續看好大陸經濟復甦，企業獲利預期回溫，而國企指數追蹤個股中，多為陸資本市場重要品牌，受市場資金追捧堪稱符合價值投資和趨勢投資。（作者是保德信大中華基金經理人）

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