李小加：香港新經濟企業可掛牌

2018-01-17 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



香港交易所行政總裁李小加昨（16）日表示，6月底可正式接受「同股不同權」新股申請，目前已經與新經濟公司見面，港交所會「把路鋪好」。

「同股不同權」被視為港股20年來最大變革，吸引各方資金提前卡位港股，香港恆生指數昨天開高走高，收盤上漲1.8%至31,904.75點，創歷史新高。此前恆指的最高點是在2007年10月盤中觸及的31,958點。今年開年迄今，恆生指數已經上漲4.75%，恆生國企指數上漲6.5%。

李小加昨天在亞洲金融論壇上表示，6月底可以接受同股不同權新股申請。他並預告，春節後將推出詳細的諮詢細則，經過六至八個星期的市場諮詢後，港交所最快將於6月初公布關於同股不同權公司的上市細則要求，6月底接受申請。

李小加透露，現在已有和新經濟公司進行非正式諮詢，了解市場需求，專注把路鋪好的工作。至於外傳包括阿里巴巴在內的40至50家公司在港交所名單上，李小加對此拒絕評論。

對於第一家「同股不同權」的赴港上市公司到底是小米還是螞蟻金服，李小加表示，不管是哪家，只要符合條件，提交資料就可以了。港交所除了「同股不同權」的改革以外，還將允許尚未獲利或尚未有營收的生物科技公司上市，也允許上市公司在香港第二上市。