大陸企業土地蓋住宅 大鬆綁

2018-01-17 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸國土資源部表示，將研究制定權屬不變、符合規劃條件下，非房地產企業依法取得使用權的土地作為住宅用地的辦法。這意味政府將不再是住宅用地的唯一提供者，房地產開發商也不再是一手住房的唯一提供方。

過去多年來，大陸城市商品房開發的模式，一般為房地產商從政府部門購得國有土地，然後進行開發並對外銷售。其特點之一是由政府土地出讓部門提供土地，二是必須是國有土地，集體土地須徵收為國有土地後才能出讓。

中新網報導，國土資源部部長姜大明15日在全國國土資源工作會議上表示，將深化利用農村集體經營性建設用地建設租賃住房試點，推動建立多主體供應、多管道保障租購並舉的住房制度，讓全體人民住有所居，並將探索宅基地所有權、資格權、使用權「三權分置」。

新華援引他的話稱，各地在改革試點中要認真農戶資格權的法理研究，探索宅基地「三權分置」的具體實現形式，可以重點結合發展鄉村旅遊、返鄉人員創新創業等先行先試，探索活化利用農村閒置農房和宅基地、增加農民財產性收入、促進鄉村振興的經驗和辦法。

不過姜大明也強調，城裡人到農村買宅基地這個口子不能開，按規劃嚴格實行土地用途管制這個原則不能破，要嚴格禁止下鄉利用宅基地建設別墅大院、私人會館等。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，一般來說，從土地市場的用地來源看，主要包括國有用地和集體用地，所以國土部此次表述，可能代表在住宅市場的用地方面，會逐漸鬆綁集體建設用地。

但嚴躍進認為，當前在居住用地的鬆綁方面，其實只有租賃市場才有機會，其他領域其實不太可能一次開放。而大城市的城中村和城邊村將成為這一政策的主要著力點。