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人民幣拚國際化 要靠企業助攻

2018-01-17 00:47經濟日報 記者林茂仁／綜合報導

中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際金融室副主任肖立晟認為，德法央行將人民幣納入外匯存底，這是人民幣國際化取得的重大進展，但人民幣在這些國家的總外匯存底中占比還不高，人民幣國際化關鍵還要靠中國企業和銀行的國際化。

新華社報導，肖立晟說，人民幣已被納入國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子。已經開始承擔儲備貨幣的職能，在越來越多的國家得到廣泛運用。此前，菲律賓、阿根廷等不少新興市場國家已經將人民幣納入外匯存底。

但目前人民幣在這些國家的總外匯儲備中佔比仍較低，尚難與中國佔全球經濟比重以及人民幣在SDR貨幣籃子中的權重相當。

肖立晟認為，這說明儘管中國經濟影響力在不斷上升，但人民幣的實際用途還比較有限，在金融外匯交易等方面佔全球比重較低。

肖立晟認為，人民幣國際化的關鍵在於中國企業和銀行的國際化，推動實體經濟走出去以及鼓勵銀行對外發展金融業務，才能最終帶動本國貨幣國際化。隨著中國經濟與整體實力崛起，人民幣必將成為一種國際化貨幣，這是不可阻擋的歷史進程。

從2009年開展人民幣跨境貿易結算以來，人民幣國際化取得長足發展。2016年10月，人民幣正式加入SDR貨幣籃子，標誌著人民幣正式成為主要的國際儲備貨幣，這是人民幣國際化的重要里程碑。

截至2017年6月，全球有超過1,900家金融機構使用人民幣作為支付貨幣。新加坡、俄羅斯等60多個國家和地區將人民幣納入外匯存底。

人民幣俄羅斯

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