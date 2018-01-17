人民幣地位躍升 納入德法外匯存底

2018-01-17 00:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



德國、法國央行將人民幣納入外匯存底，人民幣在國際金融市場朝資本項目可兌換目標又更進一大步。 本報系資料庫 分享 facebook 人民幣貨幣地位影響力大增！路透報導，德國、法國央行接連宣布將人民幣納入外匯存底，人民幣在國際金融市場朝資本項目可兌換目標又更進一大步。

德國聯邦銀行（央行）執行委員會成員東佈雷（Andreas Dombret）15日在香港舉行的亞洲金融論壇上證實，人民幣納入德國央行的外匯存底。

德國央行是歐元區儲備規模最大的央行之一，他強調，這決定彰顯人民幣在國際金融格局中的重要性日益突出，並反映人民幣在國際上更加自由兌換的政策。

人民幣貨幣地位大幅提升，帶動人民幣兌美元15日、16日連兩日勢如破竹，續創逾兩年新高。在岸人民幣兌美元昨（16）日再漲51點，收盤價報6.4366，續創2015年12月以來逾兩年新高。

官方主導的人民幣兌美元中間價大幅調升202個基點，報6.4372，創2015年12月11日以來最高。

人民幣匯率近期持續強勢，中國人民銀行上周已通知部分中間價報價行，對人民幣中間價形成機制中的逆週期因數參數進行調整，調整後相當於不進行逆周期調節。

市場人士指出，這一輪人民幣升值主要是美元持續疲弱所致，而在歐洲央行貨幣政策收緊的預期下，歐元對美元很可能延續漲勢，市場因此預期人民幣對美元仍有升值空間。

2016年是人民幣走向國際的重要一年。當年9月人民幣被國際貨幣基金組織納入特別提款權SDR貨幣籃子內，成為美元、歐元、日圓和英鎊外，國際認可的第五種貨幣，是中國經濟融入全球金融體系中的一個重要里程碑。

而歐洲央行早在去年6月率先宣布，納入相當5億歐元的人民幣外匯存底規模。法國財經報紙回聲報16日也披露，繼德國央行後，法國央行跟進納入人民幣來進行外匯存底多元化投資。

由於近18個月來，美元指數波動幅度較大，而人民幣對一籃子貨幣則相對穩定。報導強調，法國央行所持有外幣的主要部分仍然是美元，但已開始有限度持有其它貨幣如人民幣來進行多元化。