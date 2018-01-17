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陸客機需求龐大 未來20年需求總計7,240架

2018-01-17 00:54經濟日報 記者 林則宏

法國總統馬克宏上周對中國展開為期三天國是訪問，取得的一項重大成果，就是為空中巴士...
法國總統馬克宏上周對中國展開為期三天國是訪問，取得的一項重大成果，就是為空中巴士爭取到184架A320-neo型飛機的訂單，估計總值約180億美元。
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法國總統馬克宏上周對中國展開為期三天國是訪問，取得的一項重大成果，就是為空中巴士爭取到184架A320-neo型飛機的訂單，估計總值約180億美元。

比馬克宏早兩個月到訪的美國總統川普更勝一籌，去年11月首度以總統身份訪問北京時，波音公司300架飛機的大訂單就到手，其中包括260架B737系列、40架B787系列和B777系列飛機，總價值超過370億美元。

毫無疑問，大陸快速發展的民用航空市場，已成為全球兩大民航客機製造商重要的營收來源。截止2016年底，大陸通用航空企業適航在冊航空器總數達到2,096架。

波音公司早前發布針對中國市場的最新研究報告更預估，未來20年中國還需要7,240架新飛機，總價值達1.09兆美元，成為世界上第一個兆美元級航空市場。

經濟日報提供
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波音民機集團市場營銷副總裁廷塞斯表示，中國經濟持續增長、中產階級人群不斷擴大、對基礎設施的巨大投入，以及航空商業模式的發展變化等因素，為這一長期預測提供了依據。

不過，以北京當局關鍵產業必須獨立自主的一貫思維，自然不會甘於民航客機永遠只能仰賴波音與空巴。早在1970年，大陸就啟動代號為「708工程」的計畫，展開大型噴射客機研發工作。

而由大陸自主研製、可搭載156至180名乘客的中型客機C919，去年11月10日已成功從上海浦東機場飛往1,300公里外的西安閻良機場，完成首次遠距離轉場飛行。

儘管C919仍需通過多項性能與安全測試，正式投入市場與量產的時間表仍難以預估，但可以確定的是，大陸過去必須出口8億件襯衫才能買回一架A380，正在逐漸成為歷史。

波音浦東機場

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