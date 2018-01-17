親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

泰禾董座吹牛…股價飆85%

2018-01-17 00:58經濟日報 記者杜宗熹╱綜合報導

泰禾集團董事長黃其森日前喊話，今年泰禾的目標要翻倍至人民幣2,000億元（約新台幣9,200億元）後，泰禾的股價在今年的前九個交易日就上漲近85%。分析認為，泰禾的漲勢具有典型的遊離資本炒作特徵，包含借題發揮、手法強悍、反應快速、頻繁進出等因素。

新浪財經報導，大陸房企這一波漲最凶的就是泰禾，從去年12月26日，泰禾集團回覆深交所問詢算起，其股價持續上揚帶來的市值成長已接近翻倍。上周由於連續多日股價大漲，泰禾集團曾於1月8日發布公告指出，將停牌「自查」股價異動情況，但仍持續大漲。

不過，在本周公布的核查結果公告中，泰禾認為停牌自查期間上市公司、控股股東、實際控制人均沒有應披露而未披露的重大信息，或處於籌劃階段重大事項。

此外，該公司認為，前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處，公司基本面及內外部經營環境未發生重大變化。而公司控股股東、實際控制人及一致行動人近期無增持計畫。此外，在股價異常期間，包括員工持股計畫在內，並未買賣過公司股票，近期也未接待過機構和個人投資者的調查和研究。

但外界認為，泰禾這一波漲勢，起因於董事長黃其森去年底的一次「吹牛」導致。去年12月22日，黃其森在接受大陸媒體採訪時說，2018年泰禾銷售額的目標是再翻一倍至人民幣2,000億元。同時，2018年還將繼續降低土地成本，爭取在2018年上半年將負債率降到79%。

股東人民幣新台幣

相關新聞

人民幣地位躍升 納入德法外匯存底

2018-01-17 00:47

南京公布辦法 外地人才購屋鬆綁

2018-01-17 02:13

杭州房貸利率不降反升 最高加2成

2018-01-17 02:13

黃金變現容易 京東創線上回購平台

2018-01-17 02:13

湖南去年外貿金額 大增4成

2018-01-17 02:13

布局半導體 東江科技園引進韓企

2018-01-17 02:13

東莞快遞、陪護機器人 年內上市

2018-01-17 02:13

珠江黃金水道 貨運破9億噸

2018-01-17 02:13

機器人+ 製造業智能升級

2018-01-17 02:13

李小加：香港新經濟企業可掛牌

2018-01-17 01:02

陸股解碼／環保、電動車 錢景俏

2018-01-17 00:57

萬科市值 稱冠全球地產商

2018-01-17 00:57

大陸企業土地蓋住宅 大鬆綁

2018-01-17 00:55

陸客機需求龐大 未來20年需求總計7,240架

2018-01-17 00:54

人民幣拚國際化 要靠企業助攻

2018-01-17 00:47

人民幣猛升 防線在那裡？

2018-01-16 22:47

6.44！人民幣1小時闖3關 升至兩年新高

2018-01-16 17:24

滬指收升26點 逾兩個月高

2018-01-16 15:35

大陸最窮上市公司：賬上只剩178元 網站欠費被關停

2018-01-16 15:32

昆山市委書記姚林榮去職 昆山市長杜小剛主持工作

2018-01-16 14:33

研調：陸大尺寸面板產能 明年稱霸

2018-01-16 14:20

坑自己人 陸有海外代購是境外設廠高仿假貨

2018-01-16 10:58

共享單車虧空？ ofo反擊騰訊

2018-01-16 02:29

兩岸照明聯誼 「要助台企做大」

2018-01-16 02:29

廣州海關祭優惠 力挺會展產業

2018-01-16 02:29

深港女醫聯誼 歌舞朗誦展風采

2018-01-16 02:29

IMF第一副總裁：中國成世界供應鏈中心

2018-01-16 02:29

人工智慧產業 北京新經濟增長點

2018-01-16 02:29

北京長租公寓火熱 房東卻嘆難賺

2018-01-16 02:29

3.9兆！陸餐飲收入年增1成

2018-01-16 02:29

42.9% 陸網路視頻夯 付費比率大增

2018-01-16 00:43

統一方便火鍋 攻陸即食商機

2018-01-16 00:41

方便麵產業升級 入局大陸即食市場不算晚

2018-01-16 00:36

民航局揪三省一市 打造長三角機場群

2018-01-16 00:36

陸原油期貨 恐延後推出

2018-01-16 00:36

特派員在現場／韓流退燒 日品牌翻紅

2018-01-16 00:30

通關塞車 每年經損46億

2018-01-16 00:29

阿里攜日企 淘寶賣越光米

2018-01-16 00:29

深圳一市兩制 走入歷史

2018-01-16 00:28
看更多

熱門文章

環時專訪 王炳忠：癌細胞開始滋生 不能坐等統一

2018-01-16 12:58

Google Map重返中國大陸 會犧牲台灣？

2018-01-16 17:56

中共不接受日本就釣魚台島提出「外交交涉」

2018-01-16 10:32

影／轟！大陸火箭殘骸掉落廣西山區 震撼畫面全都錄

2018-01-16 17:58

曾建議19大罷免習近平 陸律師被吊照

2018-01-16 19:25

真的有這種病？ 患了「拖延症」 她要請一個月的假

2018-01-16 11:47

再集權 中共政治局常委：以中央統一領導為最高原則

2018-01-16 10:23

陸外交部：聯合國軍外長會議 不具合法性

2018-01-16 22:36

習親信劉鶴月底率團赴達沃斯 三月將出任副總理

2018-01-16 10:03

坑自己人 陸有海外代購是境外設廠高仿假貨

2018-01-16 10:58

此消彼長 陸高中背誦古詩文從14篇暴增至72篇

2018-01-16 12:07

外企「捉鬼潮」 金融時報：要求忠誠服從氣氛籠罩

2018-01-16 13:20

昆山市委書記姚林榮去職 昆山市長杜小剛主持工作

2018-01-16 14:33

小學生走私 書包裝十四萬人民幣闖中英街

2018-01-16 11:35

川普打給習近平 望延續朝鮮半島緩和趨勢創造對話

2018-01-16 14:18

影╱陸4童貪玩掀開吊車防風罩 1人跌落滑雪場

2018-01-16 12:24

四川國際航空維修基地 要當亞洲第一

2018-01-16 02:29

長三角拚了打造2030年世界級機場群

2018-01-16 02:29

報導郭文貴遭報復 記者妻失蹤疑被分手

2018-01-16 20:42

IMF第一副總裁：中國成世界供應鏈中心

2018-01-16 02:29

人民幣猛升 防線在那裡？

2018-01-16 22:47

共享單車虧空？ ofo反擊騰訊

2018-01-16 02:29

南韓商人在港5星酒店殺妻兒 竟稱爛醉「斷片」

2018-01-16 17:51

剩女福音 廣東推出高顏值共享男友提皮包拍照

2018-01-16 12:24

丹頂鶴 江蘇過冬

2018-01-16 02:29

中法武漢生態城 簽約逾1200億元

2018-01-16 02:29

福建福州 百鳥大觀園

2018-01-16 02:29

深港女醫聯誼 歌舞朗誦展風采

2018-01-16 02:29

桑吉號撞船漏油擴散 油汙58平方公里生態浩劫

2018-01-16 11:47

大陸最窮上市公司：賬上只剩178元 網站欠費被關停

2018-01-16 15:32

父亡母改嫁 青島6歲男童寒冬中送快遞

2018-01-16 16:46

中宣部長：「習思想」充分彰顯 馬克思主義的真理力量

2018-01-16 16:35

兩岸照明聯誼 「要助台企做大」

2018-01-16 02:29

深圳二線關 從戒備森嚴到休閒步道

2018-01-16 16:40

南京藝術學院招生開考

2018-01-16 02:29

朱民料今年中國大陸經濟增長6.7%

2018-01-16 11:21

北京長租公寓火熱 房東卻嘆難賺

2018-01-16 02:29

6.44！人民幣1小時闖3關 升至兩年新高

2018-01-16 17:24

研調：陸大尺寸面板產能 明年稱霸

2018-01-16 14:20

流感襲香港 14天奪24命

2018-01-16 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top