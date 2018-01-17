泰禾董座吹牛…股價飆85%

2018-01-17 00:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



泰禾集團董事長黃其森日前喊話，今年泰禾的目標要翻倍至人民幣2,000億元（約新台幣9,200億元）後，泰禾的股價在今年的前九個交易日就上漲近85%。分析認為，泰禾的漲勢具有典型的遊離資本炒作特徵，包含借題發揮、手法強悍、反應快速、頻繁進出等因素。

新浪財經報導，大陸房企這一波漲最凶的就是泰禾，從去年12月26日，泰禾集團回覆深交所問詢算起，其股價持續上揚帶來的市值成長已接近翻倍。上周由於連續多日股價大漲，泰禾集團曾於1月8日發布公告指出，將停牌「自查」股價異動情況，但仍持續大漲。

不過，在本周公布的核查結果公告中，泰禾認為停牌自查期間上市公司、控股股東、實際控制人均沒有應披露而未披露的重大信息，或處於籌劃階段重大事項。

此外，該公司認為，前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處，公司基本面及內外部經營環境未發生重大變化。而公司控股股東、實際控制人及一致行動人近期無增持計畫。此外，在股價異常期間，包括員工持股計畫在內，並未買賣過公司股票，近期也未接待過機構和個人投資者的調查和研究。

但外界認為，泰禾這一波漲勢，起因於董事長黃其森去年底的一次「吹牛」導致。去年12月22日，黃其森在接受大陸媒體採訪時說，2018年泰禾銷售額的目標是再翻一倍至人民幣2,000億元。同時，2018年還將繼續降低土地成本，爭取在2018年上半年將負債率降到79%。