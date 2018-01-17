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陸股解碼／環保、電動車 錢景俏

2018-01-17 00:57經濟日報 游清翔

滬深兩市昨（16）日早盤開低後盤中大幅震盪，午盤滬深兩指漲幅收斂，滬指盤中一度下跌0.50%，隨著房地產等權重股的拉升，滬深指數呈現震盪上揚格局，上證收3,436.59，上漲0.77%，深成指收11,386.91，漲0.70%。主要上漲類股為房地產、啤酒、租售同權等，而機場航運、無線充電、可燃冰則為主要下跌類股。

中國企業基本面穩健、股市估值具吸引力及國際投資者對中國股票配置仍然偏低，是支持中國股市在今年展望樂觀的主要因素。在企業方面，預計自1月19日開始，A股上市公司將開始陸續揭露2017年報，3月底和4月底將為揭露的高峰期。

中國今年值得關注的三大投資主題，皆與政府政策及網路生態等趨勢息息相關。首先是環保政策，如「煤改氣」能源轉換計畫，燃氣分銷商會是政策的受惠者。而減排亦使電動車得以成為19大重點發展及推廣的產業之一；看好電動車及相關供應鏈的投資機會，包括電動車充電池及相關應用設備、輕量化及先進駕駛輔助系統的需求增加。

中國致力擺脫昔日世界工廠的定位，加強研發及創新，其研究支出占GDP的比重，由2014年的約2%，規劃將逐步上升至2030年的2.8%；此類題材看好的有人工智慧、自動化、互聯網技術提升和智慧手機科技等。最後，透過國企改革，中央企業的數目持續減少。部分國企的表現將受惠於混合所有制。只是，雖然投資機會明確，但投資人應考慮油價急升及全球經濟增長可能放緩的潛在風險。

（作者是宏利精選中華基金經理人）

電動車房地產

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