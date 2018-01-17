萬科市值 稱冠全球地產商

2018-01-17 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



產龍頭萬科A股，昨（16）日上漲8.39%，收在每股人民幣40.2元（約新台幣185元），再度創下歷史新高價。 分享 facebook 2018年開年以來，大陸A股房地產類股漲勢不斷。大陸房地產龍頭萬科A股，昨（16）日上漲8.39%，收在每股人民幣40.2元（約新台幣185元），再度創下歷史新高價，並讓萬科榮登全球房地產商市值冠軍。

中國證券報報導，萬科A股昨日持續開高走高，也讓萬科A股公司的市值飆升到人民幣4,437.74億元（約新台幣2兆元），不僅重新奪回了深圳股市「一哥」的寶座，還成為了全球房地產商市值冠軍。

相對於開年以來股價的上漲，大陸房地產商近期的銷售金額同樣驚人。克爾瑞公布的數據顯示，2017年大陸房地產商銷售金額前20名中，銷售金額平均值年成長63%，權益金額平均年成長57%。

顯而易見是，大陸房地產商未來業績的成長，具有較大的確定性，房地產業依然處於較景氣的時期。

在目前規模為王的競爭態勢中，大陸房地產商的銷售金額規模，往往就代表著企業的市場規模，並決定企業的「江湖地位」。2017年大陸房地產商銷售金額達到人民幣「千億俱樂部」者，就有17家之多。

其中，除了規模達人民幣2,000億元（約新台幣9,200億元）的中海之外，大致可分為三個群體。

最高階的為人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元）以上，也就是大陸排名前三的碧桂園、萬科及恆大。

而第二階的為人民幣3,000億元（約新台幣1.38兆元）的規模，分別是中國融創、保利集團和綠地集團等。

分析人士預計，2018年大陸房地產商若想進入銷售前30名，門檻將高達人民幣900億元（約新台幣4,150億元），2019年的銷售前30名門檻預料更將超過人民幣1,000億元大關（約新台幣4,650億元）。

分析人士認為，這也解釋了為什麼今年大陸房地產商，總以成為「千億俱樂部」為目標。

因為過了人民幣千億元大關，就意味著拿到前30名的的門票，有望能在未來的競爭格局中取得優勢。