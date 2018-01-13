鋼鐵去產能 中國產業代表：基礎不牢

2018-01-13 22:15 中央社 台北13日電



中國大陸近年積極化解過剩產能，鋼鐵是重點領域。中國鋼鐵工業協會會長靳偉表示，去產能工作已取得階段性成果，但基礎還不牢固，產能過剩矛盾猶存，特別要提防新一波產能擴張的衝動。

新華社報導，中國鋼鐵工業協會2018年理事（擴大）會議13日舉行。與會人士指出，經過兩年持續推進去產能，中國大陸鋼鐵業產能嚴重過剩的矛盾得到有效緩解，鋼鐵企業產能利用率基本恢復到「合理區間」。

靳偉說，2017年，中國大陸鋼鐵市場環境明顯改善，鋼材價格合理回升。截至2017年12月底，鋼材價格指數為121.8點，年漲22.4%。企業獲利能力增強，產業效益明顯好轉。

他表示：「雖然兩年來化解了超過1.15億噸的產能，清除了『地條鋼』，去產能工作取得了階段性成果，但基礎還不牢固，特別是『地條鋼』死灰復燃、違法違規和一哄而上建電爐等，極有可能吞噬去產能成果。」

所謂「地條鋼」是指以廢鋼鐵為原料製成的劣質鋼材。

靳偉說，由於產業效益明顯好轉，企業融資環境有望改善，一些企業又萌生了產能擴張的念頭。當前產能過剩的矛盾依然存在，尤其要警惕新一輪產能擴張的衝動。

為嚴格執行去產能政策，中國工業和信息化部8日修訂公布更嚴格的「鋼鐵行業產能置換實施辦法」，以「建設爐子、就須置換」等規定嚴禁鋼鐵業者鑽漏洞新增產能。