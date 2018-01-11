華為擴展美國市場受挫 國安疑慮再起

2018-01-11 21:20 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



文件內容顯示，中國科技大廠華為在美國又傳國安疑慮，它在美擴展智慧型手機市場的計畫面臨重大挫折。

法新社報導，華為與AT&T公司的一項協議似成泡影，本來這可以改善華為手機市場立足點。根據法新社本週看到的信件內容，華為因智慧財產保護和與中國情報機構的關係，面臨美國國會議員批評。

這封信由聯邦參、眾議院情報委員會18名成員連署，信中表達國會調查人員最早於2013年就提出的疑慮。

這份文件提到，兩個委員會後來取得的資訊「適足以加強我們對華為與中國間諜活動的疑慮」。

這封信去年12月20日發給美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission），副本也給司法部、聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）和國土安全部（Department of Homeland Security）。

華為消費者業務執行長余承東8日擔任消費電子展（CES）主講人時，外界原先預期他會宣布跟AT&T公司的合作，結果卻沒有。

余承東沒有直接因應上述信件所提的疑慮，只表示華為無法透過電信業者在美國銷售「令人遺憾」。

他說：「這對我們和電信業者而言都是巨大損失，但消費者損失更大。」