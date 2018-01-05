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台灣、廣西 農漁業深化交流

2018-01-05 04:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

剛過去的2017年，廣西與台灣兩地經貿文化交流不斷深化，在合作論壇常態化舉辦的同時，新增交流項目不斷出現。

新華社報導，去年12月，海峽兩岸科技文化交流峰會聚焦兩岸產業轉型升級，業界實地參觀企業，考察南寧創新創業孵化基地，深入探討「大數據」「人工智能」「精緻農業」等議題。

去年8月，桂台（北海）農漁業合作雙創園在廣西北海市開工，園區總投資8.5億元（人民幣，下同 ），包括台灣漁業風情小鎮、月餅小鎮產業等12個項目。其中，台灣漁業風情小鎮項目引進了台商投資4.5億元，將建集漁業養殖、休閒觀光旅遊於一體的示範項目，帶動廣西傳統漁業轉型升級。

廣西壯族自治區台辦主任李東興指出，雙創園動工代表桂台農漁業產業合作邁出更堅實步伐，對廣西農漁業產業的發展發揮推動作用。

當地不少養殖業主表示，期待未來進入園區學習，開展先進的水產良種標準化養殖，延長漁業的產業鏈，促進本地水產養殖的產業化、現代化發展。

李東興表示，接下來，桂台兩地將繼續緊密合作，共同在農漁業、電子、汽配、醫藥等領域持續發力，伴隨著良好的交流熱度，桂台經貿合作會「多開花」，深入合作。

統計顯示，過去五年，桂台貿易年均增長32.4％。截至目前，廣西累計台商投資1700多項，實際到位台資約53億美元，建立22個涉台經濟園區。

農業是桂台兩地合作的傳統重點領域。去年12月在廣西賀州舉行的第三屆兩岸青年農業論壇上，現場簽約項目投資總額7.53億元。論壇還建構加強與台灣農業產業園區的合作機制，助推兩岸農業健康發展。

台商考察人民幣

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