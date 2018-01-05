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四川天府新區 紫光投資人民幣2千億

2018-01-05 04:48聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天府新區重點項目集中開工暨紫光IC國際城項目啟動。 圖／四川在線
天府新區重點項目集中開工暨紫光IC國際城項目啟動。 圖／四川在線
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四川天府新區重點項目集中開工暨紫光IC國際城項目啟動儀式，昨天在成都舉行。這次開工啟動項目共31個，總投資3084.07億元（人民幣，下同），包括總投資約2000億元的紫光IC國際城項目。

中新社報導，四川天府新區於2014年被確立為中國西部第五個國家級新區。

這次集中開工的31個項目中涉及總部經濟類七個，包括熊貓大廈、溫州商廈等項目，總投資約454億元；會展經濟類項目兩個，總投資約317億元；科技創新類項目兩個，包括海天集團研發總部、天齊鋰業全球研發中心暨新能源產業投資總部，總投資約10億元；先進製造業類項目兩個，包括紫光IC國際城、沃爾沃polestar新能源汽車等，總投資約2076億元；配套項目10個，總投資約219.25億元；基礎設施類項目八個，總投資共有約7.82億元。

這次啟動的天府新區紫光IC國際城項目，是近年來在成都市投資最大的先進製造業項目，包括12吋晶圓晶片製造工廠和積體電路研發設計中心。該項目完工後將縮短中國積體電路製造水準與國際一流廠商的技術差距。

目前中國是全球最大的積體電路市場，晶片年進口額超過2000億美元，但晶片國產化率不到10%。

紫光集團董事長趙偉國指出，紫光集團在2013年通過收購展訊通信切入積體電路行業。2016年，紫光面向全球提供的晶片超過15億顆，全球有近7億部手機使用紫光晶片。

「晶片產業關係到經濟安全、產業安全、國防安全。我們希望通過紫光IC國際城項目，打破國際巨頭在晶片產業上的壟斷，提昇中國晶片產業的整體水平，進而改變全球晶片的產業格局。」趙偉國說。

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