陸企直追 江蘇台商拚轉型升級

2018-01-05 04:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



以前是「領頭羊」，如今與陸企站在「同一起跑線」。新年伊始，十餘位在江蘇打拚的台商發出了類似感慨。

新華社報導，2001年28歲的台北青年陳毅龍剛到江蘇常州信心滿滿，當時台商在技術、管理乃至享有政策等方面有「優越感」。「十幾年過去，各種優勢逐漸淡化甚至一去不返。」陳毅龍2016年創辦了一家機械加工企業，在激烈市場競爭中，愈發感受到大陸企業的進步給其帶來的壓力。

昆山漢升達傳動科技有限公司總經理葉駿紳2009年來到大陸，自稱就是被很多老一輩台商的「優越感」吸引，現在卻發現已經處於同一起跑線，甚至某些方面還要向陸企學習。

蘇州永浩廣智企業諮詢公司董事長張騏峰也提到，台灣的管理模式如今已經不適合大陸的一些企業。相反地，為了學習大陸的管理知識，他決定到蘇州大學攻讀管理學博士。

不過，台商均強調，面對競爭優勢的「此消彼長」，他們能夠調整心態、坦然面對，並將其看作一種機遇，倒逼自己在2018年加快轉型升級。

陳毅龍感覺到近年來大陸對實體經濟越來越重視，江蘇又是製造業大省，機械行業作為工業基礎定有光明前景。所以，他的公司一開始就使用最先進的設備和生產技術，定位在高端加工。

蘇州華斯雷奇機器人科技有限公司董事長黃坤榮2000年到大陸後一直從事自動化元器件生產，當初還屬於技術含量較高行業，這幾年感受到經營壓力，及時轉向研發機器人核心零部件。

「越接近核心技術越難，非常辛苦，但對於眾多台商來說，現在必須重新出發，搶占先機。」黃坤榮說。

觀察人士認為，隨勞動力和土地成本上升，尤其各領域創新力度不斷加強，傳統低端製造業的生存空間越來越窄，台企正面臨著新一輪「洗牌」。

蘇州一家機電公司負責人說，受環保政策影響，給公司做配套的多家工廠全部關閉，現在要把產品送到五小時車程外的地方再加工，成本大增。

談到企業未來發展方向時，這位負責人搖搖頭，說現在處於觀望狀態，加強環保是大勢所趨，只能適應新形勢，實在不行就外遷轉移。

余國屏已在大陸發展20幾年。在他看來，不論台資還是陸資企業，現在面臨相同的市場環境和經營壓力，當務之急是尋找最適合自身的發展模式。

陳毅龍也表達了相同看法。前段時間有幾個台灣青年問，來大陸創業到底好不好，他說當然好，前提是做好充足準備，尤其做實體行業，必須專注堅持，不能半途而廢。

「新的一年，無論老台商還是新台商，都會轉變心態、轉換跑道，重新出發！」他說。