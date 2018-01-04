陸股解碼／銀行、保險 相對看好

2018-01-04 00:29 經濟日報 陳舜津（保德信大中華基金經理人）



滬指昨日延續2018開紅盤的上攻態勢，收盤小幅上揚，日K線連四紅，滬深兩市成交量放大，達人民幣5,317億元，其中，又以「雄安新區概念股」掀起漲停潮，保險類股逆市下跌，上證綜合指數收盤時上揚0.62%，收在3369.11點。

新年伊始，A股出現「開門紅」，預示2018年線收紅機率大，有利於投資人恢復信心；根據歷史經驗，市場全年開局之時，題材往往不明，隨著時間推移，全年熱點會逐步清晰，預期短線上A股將延續反彈。

多數法人看好今年全球經濟延續2017年全面增長態勢，大陸經濟持穩，暖意漸濃，券商預期，A股慢牛續行有四大力道加持：一、採礦、製造業等周期性行業投資回升，工業新產能周期的釋放可期；二、去年大陸居民收入增速反彈，對今年消費動能有不錯的支撐效果；三、全球經濟復甦刺激出口成長；四、基礎建設仍有能力保持中高速增長，預計大陸今年GDP成長在6.8%左右。

根據彭博分析，人行上周五宣布「臨時準備金動用安排」，農曆新年期間，全國性商業銀行可動用法定存款準備金不超過2個百分點，期限30天，市場估計為應付新年流動性緊張的資金需求，預料可動用的資金額度將高達人民幣2兆元。

操盤上，目前相對看好A股當中的銀行、保險、券商、消費升級及新經濟概念股；至於港股，大陸投資者已成為港股主要交易來源之一，目前建議掌握港股中的網際網路概念、銀行保險、消費升級三題材。

（作者是保德信大中華基金經理人）