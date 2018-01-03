光伏年發電量 首超千億千瓦時

2018-01-03 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家能源局昨披露消息稱，2017年1-11月，中國大陸光伏發電量達1069億千瓦時，比2016年同期增長72%，光伏發電量占全部發電量的比重，比2016年同期增加0.7個百分點。此外，光伏年發電量首超1000億千瓦時。其中，集中式光伏發電量達932億千瓦時，分布式光伏發電量達137億千瓦時。

中新社報導，截至2017年11月底，中國大陸光伏累計裝機容量達12579萬千瓦，比2016年同期增長67%，累計裝機容量占總電力裝機的比重達7.5%，比2016年同期增加2.7個百分點。

大陸國家能源局指出，2017年，中國大陸光伏發電發展呈現出三方面新特點。一是分布式光伏發展提速。2017年1-11月，分布式光伏新增裝機1723萬千瓦，為2016年同期新增規模的3.7倍，增速同比增加3倍。

二是光伏新增裝機分布地域轉移特徵明顯。2017年1-11月，西北地區光伏新增裝機占比同比下降17個百分點，而中東部成為中國大陸光伏發電熱點地區，其中，華東地區和華中地區新增裝機分別為1325萬千瓦和993萬千瓦，同比分別增加9和6個百分點。

三是新方式促進光伏發電發展。國家能源局表示，「光伏領跑者」計畫的實施取得良好效果，光伏產業技術進步明顯，成本實現大幅下降，並帶動全球光伏項目招標電價下降。

大陸國家能源局新能源司有關官員表示，大力發展光伏發電產業能够替代化石能源消費、減少溫室氣體和汙染物排放，對保護環境具有重要意義。1069億千瓦時的光伏發電量可替代3300萬噸標準煤，減排二氧化碳9300萬噸。