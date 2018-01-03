浙江創業新四軍崛起

2018-01-03 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



自2014年起，「大眾創業、萬眾創新」（雙創）的提出，讓創新創業主體在中國大陸開始由小眾走向大眾，創新創業力量也逐漸演化大陸經濟社會轉型發展的新推力。創業「新四軍」，是浙江對當地四大創業人群的形象稱呼，除了「海歸系」外，還有「浙大系」、「浙商系」、「阿里系」。

中新社報導，浙江大學管理學院院長魏江認為，以創業「新四軍」的崛起為代表，雙創在浙江的火熱，代表著浙江已經步入創新驅動階段。他表示，浙江的創新發展有望步入面向全球整合創新資源的全球化創新創業階段。未來，浙江創業「新四軍」中也會湧現出愈來愈多創新驅動發展的嶄新商業模式。

作為「海歸系」一員，資深數據挖掘專家湯開智回到中國大陸後，就選擇實現自己的多年夢想—「利用人工智慧技術，在中國實現更低成本、更為便捷的心理服務供給」。他說，當下的創新創業氛圍給予他嘗試變革的勇氣。

「阿里系」，主要由阿里巴巴離職員工組成的創業群體。專門為該人群服務的「初橙資本」發布的「阿里校友創業琅琊榜」，在2015年收錄了300多個阿里校友創業項目，估值高達5000億元（人民幣，下同）。而2016年上榜公司達500多家，總估值高達1兆元。

浙江大學畢業生所組成的「浙大系」，該校畢業生創業率超過5%，遠遠超過中國大陸大學平均水平。浙大校友創辦或管理的上市公司多達100多家。

「浙商系」的林東，是中國大陸知名牛肉乾生產企業杭州綠盛集團的掌門人。2012年，一直將實現潮流能發電作為個人理想的林東，開始帶領團隊進行項目攻堅。

信息經濟產業是浙江創業「新四軍」的主要聚焦領域之一。2016年，該省信息經濟核心產業規模達11602億元，對GDP貢獻率達15.9%。近年，一句「我負責陽光雨露、你負責茁壯成長」，成為浙江各級政府打造創業創新生態的態度體現。

當地政府通過優化制度供給與服務方式，讓產業鏈、資金鏈、創新鏈、服務鏈無縫對接，實現讓創業創新門檻更低、成本最小、環境更優。如浙江培育起省級眾創空間129家、科技企業孵化器161家；近年浙江共發放可換取各類創新創業服務的科技創新券超10億元。