長沙經濟 躋身兆元俱樂部

2018-01-03 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



湖南省長沙市第十五屆人民代表大會第二次會議2日在長沙人民會堂開幕，長沙市長陳文浩作政府工作報告指出，2017年長沙地區生產總值預計為10200億元（人民幣，下同），增長9.0%，經濟總量躋身「萬億俱樂部」（兆元俱樂部）。

澎湃新聞報導，2017年長沙市實施「創新引領、開放崛起」戰略，加快打造大陸國家智慧製造中心、國家創新創意中心、國家交通物流中心，完成市十五屆人大一次會議確定的目標任務。

長沙市政府工作報告指出，2017年全市地區生產總值10200億元（預計數，下同），增長9.0%；規模工業增加值3540億元，增長8.5%；固定資產投資7570億元，增長13.1%；社會消費品零售總額4550億元，增長10.5%；一般公共預算收入1400億元，增長13.73%。經濟社會發展實現穩中求進、進中向好。

報告稱，2017長沙市經濟總量邁入「萬億俱樂部」，站上新起點。其中，岳麓山國家大學科技城、馬欄山視頻文創產業園、臨空經濟示範區、高鐵會展新城、湖南金融中心等重大片區建設精采開局，南部片區開展規劃編制。

此外，工業30條、人才新政22條、科技創新「1+4」和開放型經濟「2+4」等政策疊加實施、落地見效，匯聚蓬勃動力。大陸國家臨空經濟示範區獲批，黃花綜合保稅區封關運行；首條定期國際全貨機航線開通；老撾（寮國）總領事館設立，實現全省領事機構零的突破。新增上市企業12家，累計達66家，占全省的75.59%，A股上市企業數量和市值均居中部首位。

在文化發展部分，東亞文化之都活動精采紛呈；被聯合國教科文組織評為「世界媒體藝術之都」，是全大陸第一個獲此殊榮的城市。

在脫貧部分，精準扶貧、精準脫貧成效明顯，68個省定貧困村全部退出，6.4萬貧困人口全部達到脫貧標準，率先建成全面小康社會。