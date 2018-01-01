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新舟700飛機 西安、瀋陽同步開工

2018-01-01 02:11聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

中國航空新聞網報導，12月28日上午，「新舟」700飛機襟翼結構部件和貨艙門結構部件在西安、瀋陽2地同步生產。

「新舟」700是大陸國家民用飛機中長期發展規畫中「兩幹兩支」戰略的重要部分，是新一代渦槳支線飛機。定位於承擔800公里以內中等運量市場的區域航空運輸業務，追求性能和經濟性的完美平衡，通過聚焦支線中短途運輸市場，為不同地區客戶提供中低密度流量航線的最佳解決方案。截至2017年8月，「新舟」飛機運送旅客突破1千萬人次，累計交付100餘架「新舟」。

研製批飛機生產製造兩地同時開工，代表「新舟」700飛機項目研製已進入工程發展階段，試製與驗證全面啟動，是研製工作取得又一重大成果。

2013年12月立項以來，先後完成概念設計和初步設計工作，轉入詳細設計階段。在詳細設計階段研製工作中，先後完成結構、強度等大型研發試驗，按照研製階段需求完成標準件、材料規範和工藝規範的適航批准，發放了飛機前機身、襟翼等結構詳細設計數模。

「新舟」700飛機採用高效氣動力設計、電傳操縱、綜合模組化航電系統等支線飛機先進技術，並實現快速進離場以適應日益繁忙的機場需求，使「新舟」700實現加速度與經濟性的完美平衡，為支線航空運輸提供系統解決方案。

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