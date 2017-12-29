陸第三方支付牌照 飆天價

2017-12-29 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸第三方支付牌照水漲船高，搶照再飆天價！小額貸款業「新力金融」公告，出價人民幣23.79億元（約新台幣109億元）買下海科融通公司，藉此取得第三方支付牌照，創下有史以來的新高價。

21世紀經濟報導，盈燦諮詢分析師張葉霞認為這個價格不算離譜，據不完全統計，全大陸已有36起收購或擬收購第三方支付公司的案例，海科融通的支付許可業務範圍為銀行卡收單（全國），截至2017年12月26日持有第三方支付牌照的公司中業務範圍涵蓋銀行卡收單的公司僅55家，因此海科金融牌照的價格屬較正常的估值。

就在新力金融出手搶照前一周，滴滴也用人民幣3億元（約新台幣13.8億元）拿下一張支付牌照。滴滴搶下的僅是為互聯網金融、基金、中小電商等企業客戶提供代收代付、資金結算、資金託管等服務。

大陸第三方支付牌照之所以炙手可熱，主要是奇貨可居。因為2016年8月中國人民銀行在公布首批27家支付機構牌照續期結果時，就明確表態指出，一段時期內原則上不再批准新牌照。

此外，人行對現有支付牌照監管日嚴，2015年8月就註銷三張支付牌照，過去兩年多，又合計註銷24張牌照，目前僅剩下247張。

而大陸互聯網金融發展相當快，沒有第三方支付牌照就不能做互聯網金融，帶動支付牌照的買賣，僧多粥少，價格自然會越來越高。

第三方支付牌照因此衍生出寡頭壟斷格局，互聯網企業被迫花大價錢收購現有支付公司以取得牌照。