陸管控條碼支付 金額設限

2017-12-29 00:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



鑑於行動條碼支付存在高風險，中國人民銀行（大陸央行，以下簡稱人行）公布「條碼支付業務規範（試行）」新規定，明年4月1日起，掃描靜態條碼支付，每日上限不得逾人民幣500元（新台幣2,300元）。 人行防範風險公布行動修碼支付新規定。圖為杭州公車站上的行動條碼支付廣告。 新華社 分享 facebook

由於條碼支付具有進入門檻低、成本少、便於融入各種場合等優勢，已成為大陸民眾最普遍的支付方式，甚至連乞丐也改用條碼行乞。不過條碼支付也有易遭盜取訊息、植入木馬病毒、駭客入侵與變造竄改等缺陷，相關案件層出不窮。

人行首先把條碼分為兩大類：靜態和動態。街邊小商戶張貼的收款二維碼就屬於典型的「靜態條碼」。人行規定，使用靜態條碼支付的，風險防範能力最低，為Ｄ級，限額也最低。無論使用何種交易驗證方式，使用靜態條碼支付，同一客戶單個銀行帳戶或所有支付帳戶、快捷支付單日累計交易金額應不超過500元。

對於使用「動態條碼」（如手機上實時生成的條碼）支付，風險防範能力根據交易驗證方式不同分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級，同一客戶單日累計交易限額分別為自主約定、5,000元、1,000元。

北京網絡法學研究會副秘書長趙繇表示，根據市場統計，條碼支付業務量的九成五是單筆500元以下的小額交易，今年上半年單筆均百元左右，靜態掃碼500元限額，基本滿足用戶日常生活的便捷支付需求。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希渺指出，新規實施後，消費者在街頭商販掃靜態條碼小額支付不受影響，也不影響商販收款。如果在飯店吃一頓人民幣600元大餐，掃「靜態條碼」付款就有點困難了，但可利用手機上生成的「動態條碼」，這樣更安全。