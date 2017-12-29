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兩岸生技平台／莞榕計畫成功 3年20企業進駐

2017-12-29 00:55聯合報 樊德平／東莞報導

為兩岸生技業者搭建合作平台的「莞榕計畫」，實施三年，昨再簽約六家業者，其中包括映泰股份、昱程科技、台灣動藥、捷佳科技、康呈生醫等五家台資企業。該計畫達成首批20家企業入駐目標。

台灣聯電集團榮譽副董事長宣明智（前排右六）、東莞生技產業發展有限公司董事長宋濤（...
台灣聯電集團榮譽副董事長宣明智（前排右六）、東莞生技產業發展有限公司董事長宋濤（前排左六）與「莞榕計畫」首批參與業者等眾嘉賓合影留念。 樊德平／攝影
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「莞榕計畫」2014年經東莞市政府同意實施，由廣東省政府顧問、台灣聯電集團榮譽副董事長、台灣兩岸生技產業發展促進會理事長宣明智提議，依託東莞市生物技術產業發展有限公司和互貴生物技術諮詢（東莞）有限公司兩個平台，計畫三年引入20家在台灣（或海外）上市上櫃或具有同等實力的優質專案入駐松山湖。

「莞榕計畫」相關企業涉及醫療器械、IVD（體外診斷產品）、保健食品、美容化妝品等多個細分生物行業，其中更不乏台灣相關領頭企業，如亞諾法生技股份有限公司、雙美生物科技股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司等。

東莞市長梁維東表示，生物技術產業是東莞戰略布局產業之一，隨著「粵港澳大灣區」建設，未來東莞將會推動生物技術產業向更高更優發展；「大灣區是國內發達地區之一，大健康市場巨大，希望更多台灣優質生技企業來莞，落地生根取得更優秀的市場表現。」

宣明智表示，如此規模的產業轉移平台尚屬首次，「莞榕計畫」的成功實施與良好效應，將使東莞迅速成為大陸國內最知名的兩岸生技產業合作示範園區，並將帶動一系列招商引資活動的快速推進，從而形成更高層次、更廣範圍、更深程度的兩岸合作模式。

他指出，過去招商引資，更多依賴當地廉價生產成本與豐富勞動力。「現在的作法更像引智育商」，「透過引進智慧、高價值、較具未來性的產業，從而培育出優秀的商人。」

東莞市政府顧問、東莞市生物技術產業發展有限公司董事長宋濤也說，「莞榕計畫」漸漸獲得企業與市場認可，透過首批優質台灣生技企業入駐的示範效應，已經帶動並將吸引更多的台灣知名生技企業來東莞落戶。他透露，台灣宇隆、台灣環球聖肽、香港現代牙科、香港美加等一批企業也已經或即將落戶松山湖。

他並表示，日後除擴大「莞榕計畫」推廣、發揮其品牌效應外，也將更專注服務好已落戶生技企業，力推其盡快在大陸實現營收，促成企業在大陸發展壯大。

亞諾法生技股份有限公司作為全球最大的抗體及重組蛋白製造公司之一，是「莞榕計畫」的首批生技類企業。總經理黃益皇表示，企業進駐園區近三年，「感覺這邊的環境較好、政策支持、服務較優，能讓相關落戶企業得到一個很好的發展。」

他同時指出，企業目前與當地人民醫院合作成立腫瘤精準醫療檢測實驗室，透過抽血診斷，能更及時檢測癌細胞。

捷佳科技股份有限公司總經理舒中和表示，他們致力無線醫療，從事科研、銷售和應用服務，「從事科研不適合在太吵鬧、人口太密集的地方，松山湖既有產業基地，又有人文氣息，十分適合我們發展。」

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