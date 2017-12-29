廣州海關 發首張註冊電子證書

2017-12-29 00:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州海關昨召開新聞發布會，向媒體通報「先行先試」推進企業註冊登記「無紙化」改革情況，廣州海關企業管理處處長梁惠其現場展示了中國第一張報關單位註冊登記的電子證書。

明年開始，廣州海關將實施企業註冊登記「無紙化」，在中國率先推出全流程「無紙化」+「電子印章」服務。廣州海關通過「線上海關」系統對接廣州市商事主體信息平台，實現企業信息數據的自動對碰，企業隨時隨地通過互聯網遠程向廣州海關申請辦理海關註冊登記手續，系統審核通過後會自動加蓋電子印章，企業可在線領取電子版註冊證書並列印，也可到海關辦事窗口領取，或由海關通過免費的郵政快遞寄達。

「從提交申請到領取電子證書全程只用一個多小時，真是很快捷、很方便！」廣州菲詩新材料有限公司負責人說。菲詩新公司通過互聯網遠程登錄，「線上」申請註冊備案，成為首家接受蓋有海關註冊備案「電子印章」、拿到電子版《報關單位註冊登記證書》的企業。

原來辦理企業註冊登記業務，辦事人員需帶齊工商營業執照、商務部門的備案證明等到海關業務現場遞交紙本申請材料，遇到人多時還需再跑一次領取證照。實施企業註冊登記「無紙化」後，企業辦理海關《報關單位註冊登記證書》，從原來的三個工作日縮減到0.5個工作日即可領取到電子版《報關單位註冊登記證書》。

明年第一季度該項措施將推廣至佛山市企業，並將逐步向全關區的企業推廣，預計每年將有1萬多家企業受益。