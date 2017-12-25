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陸本周重磅農業會議接續登場 專家：供給側改革是重點

2017-12-25 22:09聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

本周即將召開中央農村工作會議、全國農業工作會議、農業部深化農墾改革任務對接會等涉及「三農」的重磅會議。這些會議將對明年「三農」工作做出具體部署。大陸農業專家指出，明年農業供給側改革仍會是農業工作的核心內容。

上海證券報報導，多位大陸業專家表示，明年農業供給側改革仍會是農業工作的核心內容。明年農村土地制度改革將進入收尾階段，農村集體產權制度改革試點也將繼續擴大範圍，相關內容將成為關注重點。

中共農業部部長韓長賦此前撰文稱，推進鄉村振興必須把大力發展農村生產力放在首位，支持和鼓勵農民就業創業，拓寬增收渠道；必須堅持城鄉一體化發展，體現農業農村優先原則；必須遵循鄉村發展規律，保留鄉村特色風貌。

中國社科院農村發展研究所研究員李國祥則表示，中央農村工作會議或仍會聚焦農業供給側改革，這也將是明年農業工作核心內容。農業供給側改革重點主要有兩個方面：一是農業發展動能要轉變，從數量導向轉向質量導向，質量興農、綠色興農；二是通過體制機制改革，優化供給結構。

明年是農村土地制度改革收官之年。按照中共中央要求的時點，農村土地承包經營權確權登記頒證工作要全部完成。農村土地徵收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度等「三塊地」（宅基地、耕地、農村集體建設用地）改革試點也將於明年年底結束。

按照農業部安排，農業部深化農墾改革任務對接會的重點將會是國有農場辦社會職能改革、農墾國有土地使用權確權登記發證等。

報導稱，農地確權登記有利於推動土地流轉，也將推動經營權的抵押融資。分析人士表示，未來將全面加快「房地一體」的農村宅基地和集體建設用地確權登記頒證工作。

明年農村集體產權制度改革試點範圍繼續擴大，將試點縣增加到300個。同時，還將選擇50個改革基礎較好的地市和個別省開展試點。

此外，按照農業部安排，今年全國農業工作會議後將緊接著召開深化農墾改革任務對接會。從會議議題來看，國有農場辦社會職能改革和農墾國有土地使用權確權登記發證等改革將是聚焦的重點。

中共農民上海
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