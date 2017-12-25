中國移動中國電信 改制為國有獨資公司

2017-12-25 22:21 中央社 台北25日電



中新社報導，中國電信集團、中國移動集團先後公告，宣布完成公司制改制，企業類型由「全民所有制企業」變更為「國有獨資公司」。

報導稱，中國移動集團25日公告，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，企業名稱由「中國移動通信集團公司」，變更為「中國移動通信集團有限公司」，企業原有業務、資產、資質、債權債務，均由改制後的中國移動通信集團有限公司繼承。

中國電信則於21日公告，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，企業名稱由「中國電信集團公司」變更為「中國電信集團有限公司」，企業原有業務、資產、資質、債權債務，均由改制後的中國電信集團有限公司繼承。

中國聯通集團今年8月起啟動混合所有制改革，阿里巴巴、騰訊、百度等公司入股，成為戰略投資者。

中國國有電信公司這波改制潮，起因是要更市場化。中國國務院辦公廳日前印發「中央企業公司制改制工作實施方案」指出，公司制是現代企業制度的有效組織形式，是建立中國特色現代國有企業制度的必要條件。