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中國移動中國電信 改制為國有獨資公司

2017-12-25 22:21中央社 台北25日電

中新社報導，中國電信集團、中國移動集團先後公告，宣布完成公司制改制，企業類型由「全民所有制企業」變更為「國有獨資公司」。

報導稱，中國移動集團25日公告，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，企業名稱由「中國移動通信集團公司」，變更為「中國移動通信集團有限公司」，企業原有業務、資產、資質、債權債務，均由改制後的中國移動通信集團有限公司繼承。

中國電信則於21日公告，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，企業名稱由「中國電信集團公司」變更為「中國電信集團有限公司」，企業原有業務、資產、資質、債權債務，均由改制後的中國電信集團有限公司繼承。

中國聯通集團今年8月起啟動混合所有制改革，阿里巴巴、騰訊、百度等公司入股，成為戰略投資者。

中國國有電信公司這波改制潮，起因是要更市場化。中國國務院辦公廳日前印發「中央企業公司制改制工作實施方案」指出，公司制是現代企業制度的有效組織形式，是建立中國特色現代國有企業制度的必要條件。

方案稱，2017年底前，按照「全民所有制工業企業法」登記的國務院國資委監管之中央企業（不含中央金融、文化企業），要全部改制為按照「公司法」登記的有限責任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制。

中新社報導，中國電信集團、中國移動集團先後公告，宣布完成公司制改制，企業類型由「...
中新社報導，中國電信集團、中國移動集團先後公告，宣布完成公司制改制，企業類型由「全民所有制企業」變更為「國有獨資公司」。新華社
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