前不久，雲南省保山市人民醫院進行了一台特殊的心臟二尖瓣置換手術，兩千多公里外的北京安貞醫院專家們全程關注，並予以即時指導。擔當遠程指導「眼睛」和「耳朵」的，是一台機器人。

這台機器人是全球首個多通道術中協同及質控機器人。它由一條一點八公尺的機械臂和多個高清攝影設備組成，能夠清晰呈現毫米級的血管細節。機器人將監護儀、腔鏡、術中超聲等廿類設備的資料整合為完整的即時加密資料流，經五Ｇ私人網路從雲南傳回北京。北京專家可以即時看到手術全部操作流程，延時低於兩百毫秒。

機器人的核心能力是人工智慧預警。其搭載的人工智慧模型通過分析即時資料流，捕捉異常信號，測算風險，並發出預警，為手術團隊爭取寶貴的處置時間。同時，整台手術的每項操作和資料均被完整留存，隨時可供醫生複盤。

該機器人由北京安貞醫院、北京航空航太大學等單位共同研發。北京安貞醫院院長張宏家表示，患者在本地接受手術，同樣能有北京專家全程線上把關，減輕了就醫負擔。

此外，基層年輕醫生借助機器人也可即時觀摩手術全過程。

「借助數位技術，國家級專家的經驗可以直達基層」，張宏家說，該機器人後續將在大陸多個省份開展試點推廣。