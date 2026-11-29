美國總統川普日前出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議下榻的深圳東海朗廷酒店近期成為熱門「打卡」地，其中總統套房開放預訂，一晚約人民幣3.6萬元（新台幣17.82萬元），預約者眾；飯店趁勢推出的APEC限定漢堡系列套餐也爆紅。

香港經濟日報、廣東廣播電視台日前作了上述報導。深圳東海朗廷酒店表示，APEC期間為川普（Donald Trump）提供了全方位管家式服務，川普曾當面稱讚非常喜歡酒店，還親手送了一個徽章及一個鈕扣，上面分別寫著代表川普兩任總統任期的45屆和47屆。酒店考慮在總統套房設專業展區展示這份禮物。

據報導，酒店設有總統套房及主席套房，APEC期間美方代表團可在這兩種套房之間自由選擇。主席套房沒有對外售賣，總統套房已對外開放，日均房價約3.6萬元，預訂已排至本週。

酒店人員還表示，APEC會議結束後，眾多客人來打卡品嚐漢堡系列等APEC相關限定套餐。