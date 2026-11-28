九合一選舉今天投、開票。首次在台灣投票的港人、跨媒體藝術家茜利妹表示，身邊不少香港朋友得知她能參與民主選舉，紛紛傳來羨慕訊息。她珍惜得來不易的投票機會，投票前也做足功課，仔細了解候選人政見及公投議題，希望每一票都是經過思考、對台灣負責的選擇。

在台港人、跨媒體藝術家茜利妹擁有台灣的公民身分，這是她第一次在台灣行使公民權。作為「首投族」的茜利妹接受中央社訪問時表示，心情到現在還是有點不真實，「今天走進投票所時，內心其實蠻激動的，畢竟在香港，這樣的投票已經不再可能」。

茜利妹說，她從沒想過有生之年還能參與民主選舉，身邊的香港朋友都紛紛傳來羨慕的訊息。但與此同時，她心裡也隱隱擔心這會不會是最後一次機會，認為台灣現在的民主狀況，其實並不像表面上那麼穩固。在激動與擔憂之間，心情依然很矛盾。

記者進一步詢問，在投票時最關注候選人的哪些政策或政見？另外台灣還有公民投票，在行使投票權前是否有先了解議題與政策內容再做選擇？

茜利妹對此回應，這張選票對她來說得來不易，因此投票前做足了功課。在選人方面，由於這次是地方選舉，最關注的是候選人對居住與生活品質，如交通、居住正義的具體規劃，以及是否具備守護台灣民主與在地價值的清晰立場。她認為，有穩固的民主制度，這些民生政策才有落實的空間。

她表示，公投部分她也有事先研究。這次的核電公投牽涉到台灣未來的能源轉型、產業供電與環境安全，正反雙方都有各自的論點與考量。她在走進投票所之前，特地在網路上看了意見發表會的重點整理和選舉公報，希望投下的每一票，都是經過思考、對這片土地負責任的決定。

對於台灣多元的政黨生態與政治文化的看法，茜利妹說，她感覺台灣的政治文化非常熱鬧、也充滿張力。無論是藍綠白的陣營攻防，還是無黨籍、小黨在夾縫中努力發聲，都展現了這片土地高度的言論自由與公民參與。而置身其中也會感受到不同立場之間的撕裂與焦慮。

她最後說，希望台灣人能夠一直保有這份「可以自由吵架、也可以自由選擇」的日常，讓政黨之間的良性競爭，成為推動社會進步的力量，而不是消耗彼此的內耗。