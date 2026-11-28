大陸北京市已經訂定了新規範，明年起將實施，當中規定五環內的區域，實行「一戶一犬」制度，且不能飼養大型犬，全市也禁止繁育、飼養和銷售烈性犬。

根據北京日報報導，11月27日，北京市十六屆人大常委會第二十七次會議表決通過《北京市養犬管理條例》，於2027年4月1日起實施。

報導提到，北京作為超大城市，人口流動性大、犬隻存量多、管理複雜度高，針對這一情況，《條例》堅持嚴格管理、限管結合，對養犬管理、養犬行為、涉犬經營等問題作出全面規範，並以五環路為界差異化管理，兼顧城市治理與市民需求。

具體來說，五環內實行「一戶一犬」，上述《條例》明確，個人養犬應當具備合法身份證明、完全民事行為能力和固定且相對獨立住所。北京市五環路以內區域和北京城市副中心規劃範圍，每戶只允許飼養一隻犬，不得飼養大型犬；五環路以外區域，該區人民政府可以根據人口居住密度和管理需求劃定適用前述規定的特殊區域。市、區人民政府還可以根據公共安全和公共秩序需要，劃定禁止養犬、遛犬，繁育、銷售犬隻，以及舉辦犬隻展演、比賽等活動的特殊區域；法定節假日或者舉辦重大活動期間，市人民政府可以臨時劃定禁止遛犬範圍。犬隻辦證各環節都有明確時限辦理養犬手續，首先要完成免疫。

同時，在飼養數量之外，對犬隻類型也有明確規範。上述《條例》規定，北京市禁止繁育、飼養和銷售烈性犬，認定標準由該市農業農村部門會同市公安機關制定並公布。不過目前沒有看到相關部門明確公布「烈性犬」的品種範圍。

《條例》還規定，養犬人應當採取有效措施制止犬吠等，避免影響他人休息，不得佔用公共區域養犬，攜犬出戶時及時清除犬隻糞便。未及時清除糞便或者未有效防止犬隻隨意便溺的，由城市管理綜合行政執法部門責令改正，可以處人民幣200元罰款。遛犬不拴繩等違反養犬行為規範的行為，由公安機關責令改正，對個人可以處200元罰款；情節嚴重的，對個人處200元以上1000元以下罰款。除日常行為規範外，在禁止區域內養犬、遛犬拒不改正的，對違規飼養犬隻的「沒收犬隻」，對個人可以處500元以上1000元以下罰款；違規遛犬可以處200元罰款。繁育、飼養、銷售烈性犬的「沒收犬隻」；違反《治安管理處罰法》的依法給予治安管理處罰。

此外，養犬人虐待、遺棄犬隻的五年內禁養，情節嚴重、造成惡劣社會影響的終身禁養。養犬人一年內受到三次以上行政處罰的，五年內不予辦理養犬登記或者年檢。《條例》區分室內外公共場所，明確市場、商場、商業街區、旅館、公園、公共綠地等場所的室內空間禁止攜犬進入。

公開資料顯示，歷史上北京市曾多次推出養犬相關管理規範，包含1994年市人大常委會通過的《北京市嚴格限制養犬規定》、2003年《北京市養犬管理規定》，後者規定，在「重點管理區」內，每戶只准養一隻犬，不得養烈性犬、大型犬。北京市農業局2003年曾公告，重點管理區內原則上應飼養成年體高35公分以下的小型玩賞犬。如巴哥、北京犬、博美、查理士王小獵犬、蝴蝶犬、吉娃娃、瑪爾濟斯、迷你杜賓、西施、約克夏、迷你貴賓犬等犬種。

同時也公告重點管理區應禁止飼養烈性犬及成年體高超過35公分的犬種。如獒犬、德國杜賓犬、聖伯納犬、大丹犬、大白熊犬、波恩山犬、羅威納犬、威瑪獵犬、雪達犬、阿富汗獵犬、獵狐犬、尋血獵犬、愛爾蘭狼犬、沙克犬、靈緹、蘇俄牧養犬、巴仙吉犬、澳洲牧養犬、比利時牧養犬、法蘭德斯牧羊犬、長須牧羊犬、蘇格蘭牧羊犬、德國牧羊犬、古典英國牧羊犬、英國鬥牛犬、松師犬、斑點犬、荷蘭毛獅犬、秋田犬、紐芬蘭犬、雪橇犬、貝林登梗、伯德梗、牛頭梗、凱利蘭梗等犬種。至於重點管理區內盲人與殘障人士所需要的工作犬，不受體高限制。

但官方之後在新規定的實施上，究竟如何區別「烈性犬」與「大型犬」，仍有待對外公布。