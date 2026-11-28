今年是明末清初書畫家八大山人誕辰400年，上海博物館即將於下個月舉辦藝術大展予以紀念，據報導，展覽將通過30家海內外收藏機構387件/組相關作品，以三個面向梳理與呈現八大山人的藝術淵源、成就及影響。

八大山人（1626-1705）本名朱耷，係明朝宗室，為朱元璋子寧獻王朱權（1378-1448）九世孫。

澎湃新聞今日引述上博消息報導，「大音希聲：八大山人誕辰四百周年書畫藝術大展」將於12月19日至2027年3月22日在上海博物館東館中國歷代書畫館舉辦。展覽將通過30家海內外收藏機構387件/組相關作品。

據上博介紹，此次展覽集結來自上海博物館、北京故宮博物院、天津博物館、八大山人紀念館，以及美國大都會藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館、哈佛藝術博物館，日本東京國立博物館、大阪市立美術館等30家海內外收藏機構的作品，展覽以三個面向梳理與呈現八大山人的藝術淵源、成就及影響：一、涉事—家族、藝脈與交遊；二、信手拈來山河大地—八大山人的藝術世界；三、活潑潑的意思—藝術影響及作品辨偽。希冀再次引起海內外觀眾對中國傳統優秀文化藝術的關注與熱情，更期待將八大山人置於世界繪畫史大背景之中，考察以其為代表的中國文人畫於世界繪畫史上的獨特地位，並思考其對當下與未來的全球文化意義。

公開資料顯示，位於台北的國立故宮博物院、還有國立歷史博物館也藏有多件八大山人或者同時期的石濤等著名畫家之書畫作品，但目前沒有公開訊息顯示兩岸在此次展覽中有任何合作。