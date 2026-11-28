中斷6年的中俄蒙國際旅客列車，近日復駛，從北京駛出的列車已經於11月27日首次抵達俄羅斯伊爾庫茨克。

據人民政協報消息，自25日起，北京經烏蘭巴托至伊爾庫茨克的中蒙俄國際旅客列車每週往返開行。此次開行的V3/4次中蒙俄國際旅客列車跨越中國大陸、蒙古國、俄羅斯三國，沿途停靠北京、集寧南、二連、扎門烏德（蒙）、賽音山達（蒙）、喬伊爾（蒙）、烏蘭巴托（蒙）、棕哈拉（蒙）、達爾汗（蒙）、蘇赫巴托（蒙）、納烏什基（俄）、烏蘭烏德（俄）、伊爾庫茨克（俄）等車站，可辦理國際旅客乘車業務。

此路線全程2666公里、運行55小時，在大陸二連浩特口岸、蒙古國扎門烏德口岸和蘇赫巴托口岸、俄羅斯納烏什基口岸辦理出入境手續。其中，北京至伊爾庫茨克方向的V3次列車每週三7時27分（北京時間，下同）從北京站始發，經二連浩特口岸出境、扎門烏德口岸入境蒙古國，入境後列車變更為3次列車，於該週四14時35分抵達烏蘭巴托站，經蘇赫巴托口岸出境、納烏什基口岸入境俄羅斯，於該週五14時55分終到伊爾庫茨克站；伊爾庫茨克至北京方向的4次列車每週六6時58分從伊爾庫茨克站始發，經納烏什基口岸出境、蘇赫巴托口岸入境蒙古國，於該周日6時38分抵達烏蘭巴托站，經扎門烏德口岸出境、二連浩特口岸入境中國，入境後列車變更為V4次列車，於下週一14時35分終到北京站。

26日14時35分，首趟V3/4次中蒙俄國際旅客列車順利抵達位於蒙古國首都烏蘭巴托的烏蘭巴托站。新華社當日引述大陸駐蒙古國大使館臨時代辦曹利表示，此次開行的中蒙俄國際旅客列車將為乘客帶來全新體驗，也為中蒙俄經濟走廊建設和三國人文交流、經貿往來注入新動能。

俄羅斯衛星通訊社報導，27日從北京駛出的客運列車已抵達俄羅斯伊爾庫茨克，大陸駐伊爾庫茨克總領事劉渝和俄東西伯利亞鐵路局副局長安德烈．捨斯塔科夫在火車站隆重迎接旅客。捨斯塔科夫說：「對我們而言，這是一個具有標誌性意義的事件。今天，我們迎來了一列中國製造的新列車。該列車由13節車廂組成，包括兩節用於在整條線路上為列車提供自主供電的發電車、一節餐車、9節包廂車廂和一節高級軟臥車廂」。該列車配備了一支能夠提供多語種服務的乘務員隊伍，還配有隨車翻譯。

報導提到，俄羅斯與中國大陸之間的旅客鐵路運輸因2020年新冠疫情停運後，於2024年12月中旬恢復。當時中國鐵路公司的綏芬河—格羅傑科沃列車恢復運行。2026年3月，俄羅斯鐵路公司運營的外貝加爾斯克—滿洲里列車開始運行。新冠疫情前，曾有莫斯科—北京直達列車，在伊爾庫茨克和烏蘭巴托停靠，該線路於2020年2月暫停。

大陸媒體也提到，此次復駛的這條路線原為K3/4次旅客列車，2020年2月停駛迄今才重新恢復。