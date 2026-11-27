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李強1＋10經濟對話移廈門舉行 促推動增長
大陸外交部宣布，大陸國務院總理李強將於十二月二日上午在福建省廈門市與多位國際經濟組織負責人舉行「1＋10」對話會。對話會主題為「以創新推動持續增長，以開放促進共同發展」。
據介紹，國際經濟組織負責人包括新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易和發展會議代理秘書長馬雷諾、國際勞工組織助理總幹事湯普森、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼等。
相比過去兩屆「1＋10」對話會都在北京舉行，大陸外交部並未說明此次將會議移至廈門舉辦的理由。李強去年十二月九日在北京與十家國際經濟組織負責人舉行「1＋10」對話會，會議主題為「共商全球治理，共謀全球發展」。
據陸方說明，去年的會議就重塑世界經濟韌性、激發全球增長新動能，踐行真正的多邊主義、構建更加公正合理的全球經濟治理體系，中國十五五發展藍圖、持續為世界經濟注入確定性等議題進行交流。
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