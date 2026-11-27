海基會臉書最近幾天貼出3天2夜「青年挑戰營」的活動訊息，並經由公文轉發到全台各縣市政府，主要課程包含實彈射擊、認知作戰與資訊識讀等，對此海基會說明稱，這是在青年學生的建議後，海基會所籌辦，但這還是示範階段，會繼續蒐集大家的意見，如果未來口碑不錯會繼續辦理...

2026-11-27 16:21