（德國之聲中文網）據中國大陸官媒新華社27日報導，湖南省常德市中級人民法院當天一審宣判廣西壯族自治區政府原主席藍天立受賄案，以受賄罪判處其死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

法院指出，2008年至2025年，藍天立利用擔任廣西河池市委書記、自治區政府副主席、自治區政協主席及自治區政府主席等職務的便利，在企業經營、項目承攬及幹部選拔任用等方面為有關單位和個人提供幫助，非法收受財物共計人民幣5.87億餘元（約新台幣29.05億元）。

法院認為，藍天立受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受重大損失，論罪應當判處死刑。不過，鑑於其到案後主動交代大部分尚未被掌握的受賄事實、認罪悔罪並積極退贓，法院決定不立即執行死刑。

根據判決，藍天立在死刑緩期執行兩年期滿、依法減為無期徒刑後，將被終身監禁，不得減刑或假釋。

藍天立於2025年5月在廣西壯族自治區主席任上落馬。此後，當地啟動針對非法採礦和重金屬污染問題的專項整治行動，倒查過去10年的相關問題。

廣西礦產資源豐富，藍天立曾長期任職的河池市素有「中國有色金屬之鄉」之稱。據新加坡《聯合早報》報導，當地曾發生嚴重的重金屬污染事件。有分析人士認為，藍天立落馬可能涉及有色金屬行業的腐敗問題，但這一關聯尚未獲得官方證實。

（路透社等）

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