香港網路安全事故頻仍，香港警方說，上月至令已接獲三十宗網路安全事故報告，其中十四宗涉及勒索軟件，十一宗源於應用程式介面API漏洞事故。

香港警察網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠說，涉事機構的API鑰匙，往往直接編寫在應用程式或網頁的原始碼，不法分子只需拆解原始碼，就可以取得「門匙」，直達企業資料庫；企業在推出網頁或應用程式前，大多沒有將測試系統離線，令黑客可以利用測試系統資訊進行攻擊，而企業防火牆保安設定亦很鬆散，黑客利用人工智能，就可自動化、批量及短時間內取走大批客戶訊息。

她認為，涉及API的技術問題，可能與企業系統開發員陋習有關，建議企業做好安全防線，針對系統防護要「零信任」、一律須驗證身份及權限，並要妥善保管API鑰匙。

許綺惠指出，騙徒在取得大批資料後，可針對市民作出精準詐騙，提醒市民正常退款不會索取銀行密碼或驗證碼，即使對方能精準提到交易資料，市民都應「停一停、想一想」，並透過官方渠道核實。

許綺惠說，香港警方除了追捕背後匪徒外，亦會多管齊下執法，包括攔截有問題的伺服器。呼籲企業及市民一旦受騙，要盡快通報警方或私隱專員公署，以便追捕匪徒或團伙。

香港私隱專員公署高級個人資料主任文靄怡說，公署去年接獲二百四十六宗資料外洩事故通報，按年增加兩成。今年截至星期三，接獲的通報已達三百三十宗，年增五成，當中34%是自上月起接獲；涉及黑客入侵的佔整體47%，亦較去年同期增加超過一倍。

香港網絡安全事故協調中心資訊保安顧問吳宇安說，中心今年首十個月處理超過一萬四千宗網絡保安事故，按年增加7%，當中最受影響的行業包括銀行、財務機構及常用電子商貿的零售業。不法分子取得外洩資料後會進行「精準詐騙」，能準確講出市民曾購買的貨品或航班資料；亦有騙徒會騎劫社交媒體帳號，向事主的聯絡人及親友進行後續詐騙。