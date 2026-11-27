海基會臉書最近幾天貼出3天2夜「青年挑戰營」的活動訊息，並經由公文轉發到全台各縣市政府，主要課程包含實彈射擊、認知作戰與資訊識讀等，對此海基會說明稱，這是在青年學生的建議後，海基會所籌辦，但這還是示範階段，會繼續蒐集大家的意見，如果未來口碑不錯會繼續辦理；如果過程中大家的反應認為應該有所調整，則也會配合做滾動式調整。

海基會近日公布「2027海基會青年挑戰營」招生訊息，這是首次舉辦，課程包含國防相關、防災逃生、實彈射擊、認知作戰與資訊識讀等等。營隊訂於明年1月26日至1月28日舉行，活動地點為南投縣竹山鎮及台中地區，並由內政部消防署訓練中心及國防部協辦。此外，本次未如過往相關海基會營隊限定台商子女、陸生參加，乃是所有高中生都可以報名，

海基會27日舉行例行背景說明會，本報記者提問海基會籌辦背後的規劃考量是什麼？為什麼在這個時間點推出？

就此海基會副秘書長黎寶文回應，過去兩年海基會跟國內青年朋友互動交流，主要是海基會走進校園，或高中同學來海基會參訪的時候，都會跟他們討論前往中國大陸的風險，或者是中國大陸對台灣青年進行的各式各樣工作。在互動過程中，青年朋友的反應都很熱烈，問說是不是可以不要等到來海基會、或海基會到學校演講，而是有一個活動可以讓大家參加。這是最原始的發想。

黎寶文指出，過去兩年海基會跟青年朋友互動，第一當然是提醒兩岸交流的風險；第二也會提醒中國大陸怎麼樣利用民主體制，對台灣民主社會做影響力滲透，那就會談到台灣的民主，也會討論到台灣的韌性。「這就是為什麼青年學生有這樣的建議之後，我們就想海基會是不是可以示範這樣一個活動」。

但他強調，這還是示範階段，我們會繼續蒐集大家的意見，甚至在活動當中蒐集意見來做反饋。畢竟這是第一次辦理，如果未來成效不錯、口碑不錯，我們會繼續辦理；如果過程中大家的反應認為應該有所調整，我們也會配合做滾動式調整。

公開資料顯示，海基會在招生簡章中說明，為增進青年對防災應變、國防安全、資訊識讀及兩岸議題之認識，希望透過3天2夜，讓學員認識災害風險與安全應變，學習辨識網路資訊，並培養獨立思考、問題解決及團隊合作能力。

營隊委由「社團法人台灣國際學術交流學會」承辦，據本報記者查詢，該學會理事長為嘉義大學體育與健康休閒學系教授張家銘，學會目前也承辦嘉義的兩間社區大學：邑山社大和邑米社大。對於這次營隊，學會在11月中已透過公文系統函文給全台22個縣市政府，並再透過縣市政府教育局轉給全國各大高中。

不過在海基會臉書的此次活動宣傳貼文下方，有民眾留言稱「洗腦」，還有民眾喊話「裁撤無能的單位」。