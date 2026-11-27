香港海域今日發生船隻撞擊的交通意外，一艘開往深圳的客輪撞上硬物，造成至少22餘人受傷，包含孩童，已知至少4人傷勢嚴重，詳情有待官方進一步公布。

據文匯報，香港警方27日證實，當天上午9時21分接報，青衣路對開海域發生船隻意外。一艘由香港上環開往蛇口的船隻撞到青衣油庫附近硬物，造成至少24人受傷，其中4人傷勢嚴重，目前全部傷者意識清醒。救援人員已趕赴現場協助，消防處出動消防船及流動傷者治療車，大批救護車在場戒備。事故原因正在調查中。

香港01則進一步報導，一艘由上環開往深圳蛇口的客輪「新迅隆貳號」，撞到青衣路友聯船廠對開的船塢，傷者包括小童，幸全部傷者神智清醒。大批救援人員抵達現場，包括消防滅火輪、流動傷者治療車及救護車等，傷者隨後分別送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院治理。

「新迅隆貳號」是由深圳招商迅隆運營的高速雙體客輪，主要運行香港上環港澳碼頭至深圳蛇口郵輪中心的航線。

報導提及，大批救護車駛入船廠，救援人員逐一將傷者救出，當中有傷者要由擔架床協助、也有傷者手臂受傷，需要包紮固定。救援人員亦即場檢視傷者傷勢，進行分流，然後分批送院。兩名傷者清醒被送到瑪嘉烈醫院，可見其中一人傷勢分流為危急的「紅色」，他頭部有繃帶及固定器，由擔架床送入急症室；另一人頭部包紮了，右頰有紗布。

涉事船隻今早由上環出發往深圳蛇口，駛至青衣對開海域時懷疑失控觸及船塢設施。當時船上共有46人，包括35名乘客及11名員工。事故中，共22人受傷，包括14男7女，以及一名男童。當中10名傷者送往仁濟醫院，餘下12人則送往瑪嘉烈醫院，意外起因仍有待調查。

報導引述資料顯示，「新迅隆貳號」由上環港澳碼頭往深圳蛇口郵輪中心，航程50至60分鐘；每日有5班船開出，最早一班是早上9時。同時，現場可見「新迅隆貮號」泊在友聯船廠內，主要船頭受損。