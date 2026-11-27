據報導，中國四川一所學校的學生在課間休息期間講四川話，遭老師拍照蒐證並處罰，引發外界關注。當地官方其後通報，責令學校立即廢止不當規定，並對涉事教師通報批評。

明報今天轉述大陸媒體報導，四川宜賓市翠屏區棠湖學校日前有學生向當局政務平台投訴，指在課間休息期間用四川話與同學交談，遭教師拍照蒐證並認定違反校規，被要求寫500字檢討書及參加「德育小課堂」。

該學生質疑相關規定「極其荒謬」，稱「四川人說四川話，難道犯了天條？」

據報導，事件引起輿論關注後，翠屏區教育和體育局25日發出通報稱，棠湖學校落實「國家通用語言文字法」相關規定，即「課堂堅持使用普通話，倡導師生在校內使用普通話」，惟執行期間存在管理「機械化、簡單化」問題。

通報責令該校立即廢止不當規定，禁止以紀律管理為由拍攝學生影像，並要求刪除已拍攝照片，類似情況不得認定為違反校規。當局同時約談校長，責令校方就教育管理作出深刻檢討，對涉事教師通報批評及誡勉談話。