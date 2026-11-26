香港宏福苑大火今天滿周年，有死難者家屬到大火遺址默默哀立，也有大批香港市民到宏福苑遺址旁的廣福公園獻花，及以不同方式悼念。香港當局不舉辦相關活動，但聲明「容許合法悼念活動」。

宏福苑是位於香港新界的私人屋苑，去年今日突發大火，苑內八座大廈七座起火，燃燒四十三小時方救熄，造成一百六十八人死亡，七十九人受傷，死傷人數是繼一九四八年西環永安公司倉庫大火後，七十七年來香港最多人傷亡的火災。

宏福苑火災周年，午後大批市民前往，在去年起火時間下午二點五十一分，有死難者家屬走到遺址前警方封鎖線位置默哀，在火災中失去媽媽、哥哥及姪女的居民李俊豪高呼親人走好，旁邊的香港市民安慰他們要保重。有死難者家屬說，希望死者安息，街坊能夠重建生活，當局切實問責。

宏福苑一帶午後人流漸稠，鄰近宏福苑的廣福公園，鮮花擺滿公園兩張長凳，有人在花束飄帶寫上「天佑宏福人」，亦有人放下慰問卡，寫著盼逝者安息及真相水落石出、公義得以彰顯。宏福苑居民災安置不同地區，今次有人在場相遇後，相擁而泣。有災民對港府沒有主動舉辦悼念活動感到心淡，稱已經沒有期望。

香港行為藝術家三木到場獻上野草，表示人非草木，不能胡亂割下及燒毀，亦用水在地上書寫「沉」字。另有前來悼念的中學生，說對宏福苑大火感到心痛，學校今日考試提早放學，專程前來大埔，用零用錢買花悼唸。

香港當局在大埔宏福苑對面的廣福休憩處，貼上黃黑線，劃出指定區域供市民獻花，香港警方有派出便衣警員及傳媒聯絡隊在宏福苑一帶戒備。

港府已提前表示不會舉辦官方悼念儀式，但容許合法悼念活動。在周年前夜，天主教聖母無原罪主教座堂晚上舉行追思彌撒，由神父陳志明主祭，八百人出席為宏福苑死難者、傷者及死傷者家屬祈禱誦經。香港道教聯合會在粉嶺蓬瀛仙館，舉行了進行火災周年祈福追思道場。