大陸官方發布司法解釋，細化引誘、教唆、欺騙運動員使用興奮劑，以及向運動員提供興奮劑等行為的入罪標準。其中，針對未成年或殘疾人（身障）運動員實施相關行為，將被認定為「情節嚴重」。

據央視新聞，大陸最高人民法院、最高人民檢察院星期四26日聯合發布《關於辦理妨害興奮劑管理等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，自今年12月1日起施行。

大陸的刑法修正案（十一）此前已增設妨害興奮劑管理罪，並對引誘、教唆、欺騙運動員使用興奮劑和向運動員提供興奮劑的相關行為規定了「情節嚴重」的入罪條件。此次發布的《解釋》進一步明確其適用情形，為相關案件辦理提供依據。

除針對未成年或殘疾人運動員實施相關行為外，「情節嚴重」的情形還包括多次或針對多名運動員實施；2年內曾因妨害興奮劑管理受到行業懲戒或行政處罰後再次實施；嚴重損害運動員身心健康；違法所得達5萬元人民幣以上；以及造成惡劣社會影響等。

上述《解釋》也對涉及興奮劑的走私、非法生產、銷售和非法使用等行為作出規定，銜接體育法、《反興奮劑條例》等相關規定，完善刑事追責機制。

其中，走私興奮劑目錄所列物質的，適用走私國家禁止進出口的貨物、物品罪等定罪處罰；非法生產、銷售和非法使用目錄所列物質，構成犯罪的，以相應罪名追究刑事責任；對於尚不構成犯罪，但違反法律、行政法規等規定，須給予行政處罰、政務處分或其他處分的涉興奮劑行為，《解釋》明確應依法移送有關主管機關處理，完善銜接機制，推動提升興奮劑問題的綜合治理效能。

1998年初版的《獨立調查啟示錄：馬家軍調查》一書中披露，大陸長跑女子選手王軍霞、張林麗、劉東等人出面指控，她們多次創造世界和全國紀錄，是教練馬俊仁親自為選手施打違禁藥物，一時之間，馬家軍和興奮劑都成為網路的熱門詞。