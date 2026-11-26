去年11月26日，香港宏福苑居民Dorz親眼目睹家園被大火吞噬。一年來，他努力重新生活，卻覺得自己像希臘神話中的薛西佛斯（Sisyphus），不斷推著巨石上山，快到山頂時，巨石又滾下來。政府對火災問責的結果、對災民訴求的回應，以及大火後11個月才道歉，都令他難以釋懷，彷彿把前行中的他拉回原點。不甘、不忿與不捨，仍縈繞他心頭。

去年歷時43小時的大埔宏福苑大火，造成168人死亡，1984戶居民失去家園。Dorz與年近九旬的祖母在大埔宏福苑宏新閣同住約23年。火災發生時Dorz正在上班，祖母則幸得鄰居提醒，才能及早離開住所。

對Dorz來說，這個家見證了祖父離世，也陪伴他走過人生重要的成長階段。一場大火，燒掉了他最珍貴的回憶。

火災後，Dorz來不及悲傷，便要四處奔波尋找住處及處理安置事宜。後來，他與祖母獲安排入住政府的臨時住宅，但因住宅面積不足4坪，兩人被迫分開居住。

Dorz接受中央社電話訪問時說，過去一年，身體狀況已恢復正常，但心理上仍未走出火災的陰影。他做過各種惡夢，包括夢見自己四處奔跑，也夢見有兩個祖母；有時更會在半夜被惡夢驚醒。他猜想，可能是因為太掛念宏福苑吧。

踏入11月，Dorz的心情更難受。媒體刊登了不少宏福苑居民的訪問，他看到大家過去一年都過得很辛苦。Dorz說，這一年做了很多身不由己的決定，「這些決定根本就不是我們想做的，然後帶著不甘、不忿、不捨，以及憤怒、悲傷的情緒去過。」

他所說的「決定」，包括把宏福苑房子的產權轉讓給政府，再購買政府資助的住宅作為長期住處。宏福苑的房子是祖母多年來辛苦買下的，如今家園盡毀，Dorz卻得重新背上房貸。

火災數月後，政府安排災民返回宏福苑住宅收拾物品。Dorz兩度返回現場，眼見家園已成一片頹垣敗瓦，情緒難以承受，加上要照顧祖母，未能帶走一些有紀念價值的物品。他申請第3次返回住宅，一直等不到回覆。

「我很不捨得，希望跟家中每個角落合照」，他說。

政府在問責及災民善後安排上的做法，都令Dorz失望。慘劇發生後，行政長官成立獨立委員會調查大火成因，報告點名4個政府部門失職，提出120項改革建議；房屋局局長何永賢亦提出請辭。

Dorz坦言：「其實這一年我很不喜歡別人叫我moveon，我知道我要，但說的人不會明白move on不是這麼簡單。」

Dorz在艱難的日子裡，曾獨自哭過很多次；反而祖母因有宗教信仰，較能看得開，認為最重要的是人平安無事。

Dorz也努力管理情緒，不讓自己一直陷在悲傷之中。他多次向心理學家尋求協助，也曾出外旅行，並堅持每週打排球，跑步更成為他宣洩情緒的出口。他曾到台灣及日本參加馬拉松。今年5月，他參加香港一場10公里賽事，途中望見燒得灰黑的宏福苑，想到自己已無法回家，不禁落淚。

火災後，Dorz與鄰居的關係變得更緊密，大家互相扶持，節日時也會互相問候。本月初，他特意與一名從小認識、但一度少了聯絡的鄰居回大埔吃飯，兩人互訴心事。他說：「很多時只有宏福苑的居民，才明白大家內心的感受。」

今天是宏福苑大火一周年，Dorz說，已準備帶著鮮花返回宏福苑悼念，要「好好哭一場」。