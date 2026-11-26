造成168人死亡的香港宏福苑大火今天滿一年，有香港媒體呼籲政府建立紀念公園，展示當局毋忘無辜死者，也有媒體建議政府去除大樓維修積弊，確保同類慘劇永不重演。

香港明報今天發表社評表示，這場大火事隔一年，仍有很多死者家屬及災民無法走出傷痛，有人鬱鬱寡歡，也有人心懷「倖存者內疚」。

社評認為，比起物質或金錢支援，不少災民和家屬更渴望情緒認同及心靈寄託，不想這場世紀浩劫被慢慢淡忘；興建紀念公園，立碑銘記每位死者名字，可以撫慰生者心靈，也可展示當局毋忘無辜死者。

社評表示，過去曾有官員提過在原址改建公園，社會上也不乏支持興建紀念公園的呼聲，唯盼不久將來可以化為現實。

香港星島日報今天也發表社論表示，宏福苑火災發生一年，除了安頓災民，怎樣去除大樓維修積弊，確保同類慘劇永不重演，也是至關重要。

社論表示，政府已根據獨立委員會的建議，在本屆任期尚餘半年之際，着力修訂相關法令，務求從制度上正本清源，期盼當局能夠將改革落到實處，否則條文再多也只是空言；惟有如此，方能告慰死者、助生者重新出發。

大公報的社評也發表類似立場，建議政府推進修法、執法，並改善接受投訴機制，將改革落到實處，並指政府已展現整治積弊的決心與行動力，合力防止悲劇重演，這是對死者的最好悼念，對生者的最大安慰。

另外，在大火發生週年前夕，行政長官李家超昨天率同相關官員探訪獲得臨時安置的宏福苑災民，他向災民說，政府對火災感同身受，深感難過，政府會協助災民盡早展開新生活，也會修訂法令，嚴堵大樓維修漏洞，防止同類事件重演。

香港天主教聖母無原罪主教座堂昨晚舉行了悼念宏福苑火災亡者的追思彌撒，祭台前擺放了168位亡者的名牌，並設追悼禮，由4名遺屬讀出所有亡者的名字。

據報導，為追思彌撒主祭的陳志明神父說，168位亡者不是「整體數字」，他們是獨一無二的生命，故讀名以示尊重，讓大家記得他們。

大埔宏福苑建成超過40年，去年11月26日正進行大維修之際發生火災，全部8座大廈中有7座被燒毀，導致168人死亡，近2000戶家庭失去家園。

慘劇發生後，行政長官成立獨立委員會調查大火成因，報告點名4個政府部門失職，提出120項改革建議，包括修訂建築物條例、競爭條例等。

在追責方面，宏福苑維修承建商及工程顧問等7人已遭當局起訴，房屋局局長何永賢提出請辭，政府也正在對數十名涉事公務員展開紀律調查，預料3個月內有結果。

在援助災民及死者家屬上，政府早已成立了大埔宏福苑援助基金，合共籌得港幣48億元，當中約20億元用於支援居民生活需要。

至於如何處理災民的居住問題，香港政府以高於市價的價格收購宏福苑的房屋產權；目前已有超過96%的屋主簽署協議，同意將房屋產權轉讓給政府。