近日，中國大陸抖音網紅「小菠蘿和舵舵」發布一段少女跳舞的影片，其家中懸掛的一幅畫作引起關注，有網友稱「該畫與故宮館藏的范曾《鍾馗策驥圖》高度吻合」。此後，該網紅帳號顯示被平台禁止發布作品。故宮博物院文物管理處回應，故宮無此藏品。

據內媒《澎湃新聞》報道，「小菠蘿和舵舵」發布的影片顯示，少女以兩層高的客廳作背景，客廳的樓梯上方懸掛着一幅紅袍鍾馗騎白馬的畫作。評論區有網友指出，該畫和故宮刊載的范曾《鍾馗策驥圖》高度吻合，還指「比故宮館藏原作還好」。眾多網友留言，「廁所都比我家客廳大！」「誰看看家裏的東西是不是故宮一件我一件」。

影片漲到1.7萬點讚後，該網紅帳號主頁顯示「被禁止發布作品」。關於該網紅豪宅名畫的討論熱度持續攀升。

故宮否認有此藏品 抖音揭封號原因

抖音澄清，該網紅被封禁與「炫富」或「名畫真偽」全無關聯，而是因影片中女童的舞蹈穿著踩到了未成年人保護防線，被系統判定為「性化著裝」違規。

針對網傳「豪宅私藏國寶」的質疑，故宮博物院文物管理處指出，所有館藏文物均已登錄於官方「藏品總目」資料庫。經工作人員逐一比對核查，書畫大師范曾先生過去向故宮捐贈的10件傳世作品中，確實包含《老子出關》等名作，但名錄中沒有《鍾馗策驥圖》。

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文章授權轉載自《香港01》