搭載神舟二十四號太空船的長征二號F遙二十四運載火箭昨成功發射，而大陸官方也披露召開「重型運載火箭、重複使用運載火箭工作推進會」。

酒泉衛星發射中心位處戈壁沙漠，十一月底凌晨氣溫約在零度上下，記者在戶外等候火箭發射約兩小時，必須穿上防寒衣物。據介紹，為了應對低溫發射，這次火箭發射採取「被動保溫加上主動加溫」，箭體級間段黏上阻燃型聚乙烯泡沫塑料，尾段也加上保溫層；發射塔架內對則塔架縫隙、電纜穿孔進行密封處理，加裝保溫圍裙隔斷層級。

早上八時十八分，隨著太陽逐漸升起，火箭點火發射。火箭升空後約十分鐘，太空船與火箭分離，前者進入預定軌道，打開太陽能帆板，進入自主飛行狀態。酒泉衛星發射中心主任隨後宣布，「發射任務取得圓滿成功」。昨日中午十一時五十六分，太空船對接於太空站天和核心艙前向埠。十四時卅五分開艙門後，與神舟二十三號太空人相聚。

此次任務有巴基斯坦太空人參與，據新華社，大陸國家主席習近平與巴基斯坦總統扎爾達里就中巴航天員（太空人）執行聯合飛行任務互致賀電。習近平表示，兩國航天員攜手叩問蒼穹，是兩國合作重要成果，中國願同各國一道高舉和平利用外層太空旗幟，深化合作；夏巴茲表示，此次合作將進一步鞏固巴中友誼。

大陸國家航天局同日公布，大陸國家國防科工局廿三日召開「重型運載火箭、重複使用運載火箭工作推進會」，強調要切實提升大陸大運力、低成本、高頻率進入太空能力。深入進行關鍵技術攻關和技術驗證，加強標準制修訂和經驗共享。