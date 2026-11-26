大陸正在加大文化政策力度。官方宣布，將在二○三○年前培訓不少於一萬人次的非物質文化遺產人才。

大陸文旅部、教育部日前發布「中國非物質文化遺產傳承人研修培訓計畫實施方案（二○二六至二○三○）」提出，至二○三○年，兩部門圍繞大陸國家級非遺代表性項目組織實施不少於六百期研培項目，培訓非遺傳承人不少於一萬人次。各省級文化和旅遊行政部門圍繞本地區國家級和省級非遺代表性專案，參照實施省級研修培訓計畫。

針對實施範圍，方案提出，開展傳統工藝、傳統表演藝術、民間文學、民俗類非遺項目的研修培訓，探索傳統醫藥、傳統體育、遊藝與雜技類非遺項目的試點工作。鼓勵圍繞非遺工坊提質增效、青年非遺傳承人培育、非遺與物質文化遺產協同保護、非遺傳承體驗新場景建設、非遺與旅遊深度融合發展、科技賦能非遺傳播展示等重點任務開展。

研培計畫主要面向各級非遺代表性傳承人及其弟子，以及掌握相關項目技能藝能的從業人員開展。研修培訓包括課堂教學、創作實踐、交流研討、成果展示和學員回訪等內容，旨在通過針對性教學幫助傳承人提高文化藝術修養，拓寬視野，解決發展難題，同時搭建多方協作平台，幫助拓展應用空間，推動合作交流。

今年九月大陸文旅部已發布「非物質文化遺產保護傳承『十五五』規畫」，提出「推進非遺與物質文化遺產協同保護」重點任務，強調「融入文化遺產大保護格局」。