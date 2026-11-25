曾任中國國安部副部長、中共中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任的高以忱，因受賄等罪被合併執行11年有期徒刑，他被指退休後依然利用影響力取得利益。

2025年6月9日，高以忱在退休後接受中紀委國家監委紀律審查監察調查，2026年1月，高以忱被開除黨籍。

新華社報導，浙江省杭州市中級人民法院一審今天公開宣判高以忱受賄、利用影響力受賄案，數罪併罰，決定執行有期徒刑11年，並處罰金人民幣500萬元（約新台幣2450萬元）；對追繳在案的犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫。

據審理，2011年至2013年，高以忱利用擔任中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任、國務院防範和處理邪教問題辦公室副主任職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在土地使用權轉讓、案件處理等事項上提供幫助。

2008年至2015年，高以忱直接或者通過他人非法收受前述單位和個人財物共計折合人民幣436萬餘元。2013年至2024年，高以忱退休後，利用原職權或者地位形成的便利條件，透過其他工作人員，為有關單位和個人在公司上市、項目經營等事項上謀取不正當利益。2013年至2025年，高以忱直接或透過他人非法收受前述單位和個人財物共計折合人民幣5604萬餘元。

高以忱所在的防範和處理邪教問題機構，又稱「中央610辦公室」，2018年機構改革後，職責劃歸為中共中央政法委員會、公安部。

公開資料顯示，高以忱1950年出生，被調查時已經75歲。上觀新聞曾報導，他有長期海外工作經歷，退休後還發起成立「中華炎黃文化研究會文明傳承委員會」。

在高以忱被查3個月後，北京市民政局去年9月20日公告取締太和智庫，指這個民間機構沒有登記註冊。港媒星島日報曾報導，太和智庫與高以忱關係密切，該智庫與中國多所高等院校和研究機構建立了交流合作關係。